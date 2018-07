Conheça a estação de esqui de Corralco, no Chile

Novidades

Os serviços de Corralco, complexo com pistas de esqui e hospedagem dentro da Reserva Nacional Malalcahuello, começam esta temporada com o selo ‘S’ de sustentabilidade, concedido pelo Serviço Nacional de Turismo do Chile. Mais: corralco.com.

Perfil

Familiar. Há pistas para iniciantes, mas para quem quer circuitos off road, em Corralco há mais de 5 quilômetros.

Temporada

Até 14 de outubro, com a possibilidade de estender até novembro se houver neve – é a estação mais ao sul do Chile e não há lagos ao redor, o que contribui para que sua temporada seja mais estável que nas demais estações.

Como ir

Há voos de SP para Temuco com conexão em Santiago. De lá, são cerca de 2h até a estação – o hotel oferece transfer. Do hotel até a estação são 15 minutos.

Pacotes

O Corralco Resort de Montaña, na base do Vulcão Lonquimay, foi aberto em 2014 e conta com 54 apartamentos. Para a próxima semana, 5 noites com café da manhã, jantar e tíquete para o lift saem desde US$ 1.575 por pessoa.

