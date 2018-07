Conheça a estação de esqui de Portillo, no Chile

Chile espera visita de um total de 82 mil brasileiros na temporada. Ao lado das vinícolas, montanhas nevadas são o principal destino.

Novidades

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Portillo, complexo que engloba centro de esqui e hotéis, acaba de inaugurar uma nova pista, a Gauche, com 310 metros de extensão, indicada a esquiadores e snowboarders de nível intermediário – ao todo são 35 pistas. No Hotel Portillo, os apartamentos com vista para o vale foram redecorados, e promoções, como transfer ou uma noite gratuita em Santiago incluídos no pacote, também fazem parte das vantagens da temporada: skiportillo.com.

Perfil

Familiar. A relativa proximidade com a capital chilena (são 160 quilômetros) permite um roteiro combinado. Também atende desde jovens que podem compartilhar hospedagem até quem procura férias sem preocupação em sistema all inclusive.

Temporada

Até 6 de outubro.

Como ir

É uma das estações mais fáceis de se chegar: do aeroporto de Santiago, são 2 horas de carro. Há transfers oferecidos pelos hotéis.

Pacotes

O Hotel Portillo tem 123 apartamentos e oferece pacotes a partir de 3 noites. Para julho, 7 noites saem desde US$ 3.350 por pessoa, com acesso ilimitado aos teleféricos, quatro refeições diárias e cortesia para até duas crianças no mesmo quarto. Há também dois lodges, o Octagon, com apartamentos de quatro beliches e banheiro privativo, e o Inca, com quartos que podem ser compartilhados, sem banheiro privativo. E cinco chalés com capacidade para quatro a oito pessoas.