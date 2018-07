Conheça a estação de esqui Nevados de Chillán, no Chile

Novidades

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nevados de Chillán tem um novo lift até sua pista mais importante: a Três Marias, com 13 quilômetros – é a maior do Hemisfério Sul. Mais: nevadosdechillan.com.

Perfil

Familiar. Além das águas termais (fica aos pés de três vulcões), são 23 pistas para iniciantes e experts e há espaços para crianças.

Temporada

Até 30 de setembro.

Como ir

Há voos diários da Avianca, GOL e Latam para Santiago, onde há conexão para Concepción. De lá, são cerca de 2h30 de carro até Chillán. É possível ir de ônibus ou trem para a estação a partir da capital chilena (5 horas de viagem).

Pacotes

O maior hotel é o Gran Hotel Termas de Chillán, cinco-estrelas e com duas pequenas pistas: 7 noites, com café da manhã, jantar e transfer desde US$ 1.400 por pessoa. Os hotéis Alto Nevados, Nevados e Valle Hermoso pertencem aos donos da estação. Para o Nevados, a Point da Neve oferece 4 noites com café da manhã a partir de US$ 970 por pessoa, e a Snowtime faz 7 noites desde US$ 2.139 por pessoa, com café da manhã e jantar incluídos e uma criança de até 5 anos grátis.