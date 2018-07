Conheça a estrutura do Valle Nevado, no Chile

Os quartos da face norte do hotel Puerta del Sol são os que recebem primeiro a luz do dia: o sol nasce deste lado, muito embora demore a aparecer de fato, oculto pelas altas montanhas até quase o meio da manhã. O Puerta del Sol, de faixa de preço intermediária, é o mais conveniente e mais gostoso dos três hotéis do complexo do Valle Nevado. Quatro dos seis restaurantes e dois bares ficam dentro ou a poucos passos dele. O boulevard com nove lojas e os terraços para descanso são seus anexos, assim como o guarda-volumes para esquis e pranchas de snowboard. É nele que fica a piscina aquecida que serve todo o complexo – dá para ir de roupão, o que faz muita diferença na chegada e mais ainda na saída, quando é humanamente impossível ficar ao ar livre se secando com toalha e vestindo roupas. E, mais importante, tem a vista mais bonita, para as pistas na face norte e para o vale na face sul.

A hospedagem mais em conta do complexo é o hotel Três Puntas, o do pub. Os quartos acomodam de duas a seis pessoas em beliches. No extremo oposto, o hotel Valle Nevado é o cinco-estrelas do complexo. As maiores suítes têm quarto e sala, há acesso direto ao spa e après ski exclusivo com menu mais caprichado. Também é o único ski in/ski out, ou seja, dá para chegar até a porta e sair dela esquiando.

O complexo é como uma cidadezinha de uma rua só, cercada de neve por todos os lados. Além dos hotéis, nessa rua ficam também dez edifícios de apartamentos particulares de até quatro quartos. Vários deles podem ser alugados para temporada e pelo menos três edifícios têm apartamentos à venda por preços que começam em US$ 500 mil.

Quatro curvas abaixo dos hotéis está o centro de visitantes para turistas de um dia. Os pasantes, como são chamados, fazem bate-voltas desde Santiago para conhecer a neve ou para praticar esqui e snowboard. Carros particulares e vans ficam no estacionamento, enquanto os pasantes alugam ali os equipamentos e roupas, compram o passe para um dia e sobem de gôndola até o bar restaurante Bajo Zero, de onde saem esquiando ou fazem aulas.

Na manhã de sábado, enquanto os pasantes lotavam o Valle Nevado, meu dia começava difícil. O mal de altitude apareceu durante a madrugada nas formas de dor de cabeça, tontura e enjoo. O sono foi perturbado também pela secura extrema do ar da montanha, que faz acordar várias vezes para beber água. Essa sede toda pode se tornar um prejuízo sem planejamento prévio: no minibar do quarto, cada garrafa de 1,5 litro custa 5.000 pesos, o equivalente a R$ 30. O jeito de reduzir um pouco esse custo é comprar água no mercadinho da rua principal, onde a garrafa de 1,5 litro sai por 3.800 pesos (R$ 22). De qualquer forma, é bom ter em mente: tudo o que não estiver incluído no seu pacote vai custar uma pequena fortuna.

Recomendo reservar o primeiro dia para ócio e adaptação. O plano era acordar às 7 horas, fotografar o amanhecer e ir ao spa fazer a aula de alongamento incluída na diária antes do café da manhã. Na vida real, precisei de muita água e remédios para dor de cabeça e enjoo até conseguir tirar o corpo da cama 15 minutos antes do encontro marcado com o grupo na loja de aluguel de equipamentos (desde 38 mil pesos, R$ 225 por dia o kit que inclui esquis, bastões e botas).

FESTA E DESCONTOS PARA COMEMORAR OS 30 ANOS

A comemoração pelos 30 anos do Valle Nevado inclui festas e descontos. Neste sábado, dia 21 de julho, a Descida das Tochas será acompanhada de show de lasers na montanha, queima de fogos e rodada de drinques por conta da casa. Em 30 de julho haverá esqui noturno, com três horas de pista aberta para praticantes mais experientes. Corridas, concursos e desfiles também fazem parte da temporada comemorativa. Estão programadas ainda semanas temáticas de comida (3 a 10 de agosto) e vinho (17 a 24 de agosto).

No quesito promoções, a estação acaba de anunciar 20% de desconto na tarifa dos pacotes para o período entre 10 e 24 de agosto. Válido para o hotel Três Puntas e condomínios.