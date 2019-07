Conheça a hospedagem em forma de abacate e veja outras dicas do Viagem

Avo-Condo, a hospedagem em forma de... abacate

Um trailer em formato de abacate foi criado pelo site Booking.com no embalo do Dia Nacional do Abacate, que a Austrália celebra em 31 de julho. Com vista para a Opera House, em Sydney, ele poderá ser ocupado apenas nessa data e em 1º de agosto. As reservas estarão abertas apenas no dia 28 de julho. Saiba mais detalhes aqui.

Explore a Bélgica bebendo cerveja

Nove dias percorrendo a Bélgica provando as ótimas cervejas produzidas no país. A rede Mestre-Cervejeiro.com, especializada em cervejas artesanais, organiza uma viagem ao país, de 19 a 28 de outubro, para quem quer comer e beber bem. O roteiro passa por Bruxelas, Bruges e Antuérpia, com visitas a cervejarias renomadas e mosteiros trapistas. Os preços por pessoa, sem aéreo, partem de 2.990 euros (R$ 12.230) em quarto duplo; cia10.com.br/viagem-cervejeira.

Silversea dá desconto para quem viaja sozinho

Quem viaja sozinho acaba pagando mais caro na hora de se hospedar – mesmo em navios. A empresa de cruzeiros de luxo Silversea está com descontos de 10% a 25% no suplemento de cabine single em saídas determinadas ainda em 2019. Entre as opções estão um cruzeiro de 14 dias entre Cingapura e Hong Kong (a partir de US$ 6.400 por pessoa, US$ 7.040 para single) e um de 14 dias (desde US$ 7.700, US$ 8.470 single) entre Guayaquil (Equador) e Valparaíso (Chile). Mais: bit.ly/silversolo.

Hospedagem descontraída em Bariloche

A um quilômetro do Centro Cívico e com fácil acesso ao Cerro Catedral, a rede Selina acaba de inaugurar seu primeiro hotel na cidade argentina. Com proposta descolada e confortável, e tipos de quartos bem distintos – são 56 ao todo, de suítes a quartos compartilhados com oito camas –, o hotel tem piscina interna e externa, academia, bar, spa e Wi-Fi. Há ainda sala de cinema, cozinha compartilhada e até um espaço para a prática de ioga, dança e artes marciais. Diária para o casal, com banheiro compartilhado, a partir de US$ 80,47. Reservas: selina.com.

Resorts Disney mais baratos até setembro

Vai a Orlando este ano? Quem fizer a reserva até 29 de setembro em um dos resorts Walt Disney World tem até 20% de desconto na hospedagem. A oferta é válida para se hospedar de 1º de setembro a 24 de dezembro. Este ano o parque está com uma série de novidades, como a área dedicada à saga Star Wars.

Hora de comer chocolate em Ribeirão Pires

Até 4 de agosto, a cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, realiza a 13ª edição do Festival do Chocolate. Com 34 chalés gastronômicos tentadores e programação de shows que inclui Falamansa, Thiaguinho e Diogo Nogueira, a festa também tem um lado fitness: no dia 4, haverá a Choco Run, corrida e caminhada pelas ruas da cidade. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Mais: facebook.com/FestivaldoChocolate.

Você sabia?

50% é o desconto que o parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), oferece em ingressos para o período de 1º a 18 de agosto. Para isso, é preciso pagar a entrada com moedas de R$ 0,50 e R$ 1.