Conheça as hospedagens mais desejadas do Airbnb ao redor do mundo

Lançado no início deste ano e disponível por enquanto em apenas 13 cidades no mundo, o Airbnb Plus já faz sonhar de olhos abertos os usuários da plataforma, com opções de casas e hospedagens dos sonhos. E, apesar de a modalidade 'Plus' ainda não existir por aqui, a assessoria da plataforma afirmou ao Estado que o serviço estará disponível em breve no País.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ter o selo 'Plus', o proprietário da acomodação deve atender a uma série de requisitos como: ter avaliação média dada por hóspedes de 4,8; ter aceitado 95% dos pedidos de reserva; não ter cancelado uma reserva nos últimos 12 meses; ter a acomodação extra limpa; ter roupas de cama de alta qualidade, WiFi e espaço para o café; planejar a acomodação de forma que ela tenha personalidade e estilo, com atenção aos detalhes.

MAIS - Seu guia definitivo em Chicago

De relaxar na sacada de um edifício histórico no coração de Barcelona a aproveitar o panorama de uma casa no mar da Cidade do Cabo, o Airbnb listou as 13 casas mais desejadas pelos viajantes que utilizam o serviço, cada uma em uma das cidades do mundo onde há acomodações com o selo 'Plus'. Confira a seguir quais são elas.