De dentro do avião, prestes a pousar no aeroporto de San Salvador de Jujuy, o que se vê é um mar de morros, cobertos por um verde denso. Só uma prévia do relevo que se espalha na região da capital da província de Jujuy, no norte da Argentina.

Bem menos conhecida que outros ícones do turismo do país, Jujuy ficou mais acessível aos brasileiros com os voos diretos semanais operados pela Aerolíneas Argentinas desde janeiro deste ano. No voo em que embarcamos, poucos brasileiros estavam a bordo – a maioria era de argentinos, que voltava para casa depois das férias no Brasil.

Com raízes andinas fortes, Jujuy é uma cidadezinha de arquitetura colonial, construída na Quebrada de Humahuaca. Acostume-se a esse termo: quebradas são como vales entre cerros – morros e montanhas –, uma formação geológica muito comum na região, formada pelo mesmo choque de placas tectônicas que deu origem à Cordilheira dos Andes. Desde 2003, a Quebrada de Humahuaca, que se estende por 170 quilômetros e abriga vários vilarejos (incluindo Purmamarca e Humahuaca), é Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

Pela cidade

Desembarcar no Aeroporto de Jujuy exige paciência. Ele é pequeno, com apenas dois guichês de imigração – foi quase uma hora para sair de lá. Mas, passadas as burocracias, o resto é fácil: o aeroporto fica a 32 quilômetros da cidade e o trajeto pode ser feito de carro alugado, táxi ou traslado oferecido pelos hotéis.

Você não vai precisar de muito tempo para conhecer a cidade. Hospedar-se no centro é vantajoso porque boa parte dos pontos turísticos, bares e restaurantes fica ali – e as ruas planas são um convite a caminhar.

Percorrer essa região é estar sempre em companhia das montanhas, que podem exibir o verde da vegetação ou cores intensas, laranja, vermelho, tudo dependendo dos minérios presentes. No nosso roteiro, Jujuy foi o ponto de partida para conhecer as coloridas Purmamarca e Humahuaca. Dali, seguimos até a meca dos vinhos de altitude, Cafayate, passando pela animada Salta.

Com 480 mil habitantes, Salta surpreende por sua beleza. Localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, a cidade conserva a arquitetura colonial, tem ruas amplas e arborizadas, dias ensolarados e noites frescas, e encanta pelo estilo de vida boêmio. Embora a maioria dos turistas passe apenas uma noite por lá antes de seguir para Cafayate, Salta merece um olhar cuidadoso. Além disso, o caminho entre as cidades é cheio de atrações. Planeje com sabedoria.

Um dia em Jujuy

Plaza Belgrano

Não é preciso muito tempo livre para conhecer o centro de Jujuy. O local, em si, não tem atrativos muito diferentes de uma praça tradicional. Mas é ao redor dela – e nas ruas próximas – que estão os principais pontos turísticos da cidade. Um deles é a

Catedral San Salvador de Jujuy, onde está a Virgen del Rosario.

Casa de Gobierno

Na praça fica também a Casa de Gobierno, um suntuoso prédio estilo barroco francês erguido no começo do século 20 para ser a casa oficial do governo da província. Suas portas ficam abertas – é possível conhecer o salão principal, onde está a Bandeira Nacional da Liberdade Civil, criada pelo General Belgrano na época da luta pela independência. Na parte externa do palácio, repare nas quatro estátuas (três mulheres e um homem), feitas pela artista Lola Mora em 1923, que representam a paz, a justiça, a liberdade e o progresso. Na época, as obras causaram polêmica por representarem nus.

Museu Histórico Provincial

Apesar de breve, o passeio pela praça e pelo palácio do governo é uma boa maneira de conhecer a história da independência do país e entender sua importância para os povos do norte. A próxima parada é no Museu Histórico Provincial Juan Gallo Lavalle, que fica em uma casa colonial a cerca de duas quadras da praça, e fala sobre a província desde a época dos povos indígenas, passando pela colonização espanhola e, finalmente, pelas lutas de independência, no início do século 19. Juan Gallo Lavalle foi um importante personagem dessa história. Se uniu aos gaúchos e organizou movimentos para libertar a Argentina do domínio espanhol. Na casa onde funciona o museu, Lavalle se escondeu e descansou por um tempo, mas acabou encontrado pelos inimigos e executado. No museu, além da história de Lavalle, há peças que retratam a vida no norte do país na época colonial. Entrada 50 pesos (R$ 8).

Doce de cayote

Depois do rápido tour pelo centro histórico, vale uma paradinha no La Petit Confiteria (Rua Lavalle, 415) para provar o doce de cayote (13 pesos ou R$ 2), fruta típica da região. O preparo do doce é bem parecido com as tradicionais compotas de fruta que conhecemos aqui – o sabor lembra doce de mamão. Inclusive, uma das maneiras que os argentinos mais consomem a sobremesa é acompanhada de queijo. No La Petit, o doce é usado no recheio de uma massa folhada assada, semelhante a um croissant.

Tradição e folclore

Para terminar a noite com os sabores típicos argentinos, o Peña Apacheta Arte Nativo é uma boa escolha. Peña, aliás, é um tipo de restaurante com apresentações de músicas folclóricas, principalmente gaúchas. Nessas apresentações, os homens, de bombacha, chapéu e lenço no pescoço, batem os pés com força, como se ditassem o ritmo da dança. As mulheres, com seus vestidos rodados, inspirados nas roupas das camponesas, acompanham a coreografia, balançam os lenços e rodopiam ao redor dos companheiros. É difícil não se contagiar pela energia dos dançarinos.

O Apacheta tem um amplo salão, com muitas mesas e um palco onde os artistas se apresentam. O cardápio é variado, mas o carro-chefe é a carne com batatas (purê, ao murro ou fritas), arroz ou saladas. Os pratos variam entre 195 e 385 pesos (R$ 31 a

R$ 61) e são fartos. Eles também oferecem uma boa carta de vinhos, quase todos Malbec. Importante: aceita somente pagamento em dinheiro (real, peso e dólar). Rua General Guemes, 759.

Saiba mais

Aéreo: O voo direto São Paulo – Jujuy – São Paulo custa a partir de R$ 939,77 e tem saídas semanais, aos sábados, pela Aerolineas Argentinas. São 3 horas de voo.

Terrestre: saindo do terminal de Jujuy, há ônibus para Purmamarca, Humahuaca e Salta. Mais: balutsrl.com.ar.

Saúde: atenção à altitude. Abuse dos líquidos e pegue leve nos primeiros dias para seu corpo se habituar.

Site: argentina.travel.

