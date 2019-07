Conheça Avo-Condo, a acomodação em forma de abacate

As definições de hospedagem inusitada acabam de ser atualizadas com sucesso. Para os viajantes que não se satisfazem mais em reservar quartos de hotel ou chalés, o site Booking.com está oferecendo uma acomodação em forma de... bem, em forma de abacate.

A curiosa casa - ou melhor, um trailer - recebeu o apropriado nome de Avo-Condo e fica em Sydney, na Austrália. Para quem não entendeu a referência, o nome faz uma brincadeira com "avocado", espécie de variante menor e menos doce do abacate, que virou febre nos redutos hipsters mundo afora, de Williamsburg à Vila Madalena.

Voltando à Avo-Condo, ela fica em uma localização privilegiada: a Campbell's Cove Lookout, um trecho da Circular Quay com vista para os principais cartões-postais de Sydney, a Opera House e a Harbour Bridge. Não só o exterior tem a forma de um avocado cortado ao meio, mas o interior é decorado com móveis que seguem o mesmo tema.

O gancho para foi o Dia Nacional do Abacate, celebrado na terra dos cangurus em 31 de julho. Assim, a Avo-Condo poderá ser ocupada por apenas duas diárias, nessa data e em 1º de agosto. O que significa que apenas dois interessados terão acesso a ela.

Por acaso você ficou interessado? Então não dê guaca-mole (perdão pelo trocadilho): o site abrirá as reservas no dia 28 de julho às 20h (Horário de Brasília), por meio deste link, e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. O preço por diária é de 100 dólares australianos (cerca de R$ 265) e os hóspedes serão recebidos na Avo-Condo com uma cesta de quitutes preparados com... bem, deixaremos você adivinhar.