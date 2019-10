Conheça Brasília em um fim de semana

Brasília tem apenas 59 anos de idade, o que se reflete na arquitetura e urbanismo modernos da cidade. Com monumentos marcados pelas curvas desenhadas por Oscar Niemeyer, projeto urbanístico de Lúcio Costa e um céu conhecido pela beleza, a cidade também conta com diversas opções para conhecer melhor a história da capital e pontos culturais. Confira a seguir nossas dicas de lugares para visitar durante o fim de semana.

Catedral Metropolitana de Brasília

A Catedral de Brasília é um dos símbolos da cidade, não só por estar na Esplanada dos Ministérios, área central da cidade, mas também pela arquitetura contemporânea e os traços de Oscar Niemeyer.

Além disso, vários artistas conhecidos possuem obras dentro da igreja, como Athos Bulcão, que pintou passagens da vida de Nossa Senhora e de Jesus e os azulejos do batistério da Catedral, ao lado da matriz. Os três anjos de bronze que pendem sobre nave central e as quatro estátuas dos evangelistas à frente da igreja são do escultor Alfredo Ceschiatti, autor de outras obras importantes na capital.

Os vitrais entre os pilares da catedral, que do lado externo são escuros e do lado de dentro possuem tons verdes, azuis e marrons, são assinados pela artista plástica Marianne Peretti. A catedral possui um espelho d’água ao redor, o que causa um reflexo muito bonito observando vitrais de dentro da catedral. Toda a estrutura privilegia a iluminação natural.

Ao lado da Catedral, há uma feira de flores secas, típicas da região. É possível formar arranjos diferentes e que vão durar por muito tempo: é uma boa dica para presentes e lembranças da cidade. Mas fique atento: também há várias opções de flores secas na Feira da Torre, como vamos explicar mais abaixo.

Não é permitida a permanência de turistas dentro da igreja durante a celebração das missas, que acontecem aos sábados, às 17h, e aos domingos, às 8h30, às 10h30 e às 18h. Durante a semana, as cerimônias ocorrem de terça a sexta, às 12h15.

Praça dos Três Poderes

A Praça dos Três Poderes marca o início da Esplanada dos Ministérios, e abriga a sede dos Três Poderes da República: o Executivo, com sede no Palácio do Planalto; o Legislativo, no Congresso Nacional; e o Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um acesso para o subsolo da praça, há uma grande maquete da cidade de Brasília, que ajuda a entender o formato e plano urbanístico da cidade.

Outras obras chamam a atenção na praça, como a estátua da Justiça, em frente ao STF, de Alfredo Ceschiatti; a escultura dos Dois Candangos, de Bruno Giorgi, representando os operários que construíram Brasília; e o Pombal e Panteão da Pátria, ambos de Oscar Niemeyer.

No primeiro domingo de cada mês, uma das Forças Armadas realiza a solenidade de troca da bandeira nacional, começando entre 9h e 10h. Sempre há uma breve formatura e a execução do hino nacional do hino à bandeira pelas bandas militares.

Congresso Nacional

Além de ser o centro das discussões de criação e votação de leis, o Congresso Nacional possui várias obras de arte. Vale a pena fazer uma visita guiada para conhecer a história dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, onde são tomadas decisões importantes para o País.

O roteiro também prevê a visita a uma galeria com presentes oficiais recebidos de outros países, um painel com azulejos de Athos Bulcão e outras obras de nomes como Di Cavalcanti e Alfredo Ceschiatti. Nos fins de semana e feriados, é possível visitar os plenários por dentro, onde sentam os parlamentares. Nos demais dias, a visita ocorre na parte de cima das duas casas.

As visitas guiadas são gratuitas e acontecem a cada 30 minutos, entre 9h e 17h30, às segundas, quintas, sextas, fins de semana e feriados. Durante os dias úteis, é proibida a entrada com shorts, bermudas, camisetas sem manga, chinelos e minissaia. É possível agendar a visita de grupos maiores por meio site do Congresso Nacional.

Palácio do Planalto e Palácio da Alvorada

O Palácio do Planalto é a sede do executivo e local de trabalho do presidente da república. As curvas dos pilares do edifício são uma marca característica do desenho de Oscar Niemeyer. As visitas para conhecer o interior do palácio ocorrem aos domingos, das 9h às 13h40, com saída de grupos a cada 40 minutos.

O roteiro inclui visita aos Salões Nobre, Oeste e Leste, Sala de Reunião Suprema, Sala de Audiência, Gabinete Presidencial e apresentação de obras de artes, como pinturas do artista Di Cavalcanti. É possível agendar a visita pelo site do Palácio do Planalto.

A dez minutos de carro, fica o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. As colunas externas também possuem os traços leves de Niemeyer, e inspiraram o brasão do Distrito Federal. Ao lado do edifício principal, fica uma capela em formato espiral. O Palácio tem um espelho d'água com a escultura em bronze As Iaras, obra do escultor Alfredo Ceschiatti.

Por dentro, a sede também é conhecida por possuir várias obras de arte e uma biblioteca com mais de 3 mil livros. Porém, até a publicação desta reportagem, o Palácio da Alvorada estava com visitas internas suspensas temporariamente. De qualquer forma, o local continua sendo um ponto turístico forte por possuir uma vista muito bonita e estar perto de uma região de hotéis.

Feira da Torre de TV

A Feira da Torre de TV é uma das mais típicas de Brasília, onde você pode comprar itens do artesanato local ou então provar receitas típicas nordestina, como tapioca, acarajé e vatapá. A feira fica a cerca de seis quilômetros da Esplanada dos Ministérios, atrás da Torre de TV. A maioria das lojas abre aos fins de semana, entre 9h e 18h.

É possível encontrar acessórios e itens de decoração feitos de capim dourado, planta típica do cerrado, flores secas, roupas alternativas, brinquedos, calçados de couro e outros souvenires. A feira também conta com apresentações musicais e performances de diversos artistas.

A Torre de TV, porém, está interditada para visitas desde 2018, sem previsão de reabertura. Anteriormente, os visitantes podiam subir até um mirante e apreciar a vista panorâmica de Brasília.

Memorial JK + Praça do Cruzeiro

O Memorial Juscelino Kubitschek é um dos museus mais conhecidos de Brasília e conta a trajetória do ex-presidente que promoveu a construção da capital. O museu foi idealizado por Sarah Kubitschek, viúva do político, que pediu a Oscar Niemeyer para que o projetasse.

O acervo conta com documentos e itens pessoais do político, incluindo roupas e presentes recebidos. Há uma sala que reconstitui toda a biblioteca de JK. Diversos vídeos contam a sua trajetória e também a história da construção da cidade.

Mas o que talvez chame mais atenção é a possibilidade de visitar a câmara mortuária em que os restos mortais do ex-presidente estão depositados. O cômodo é cercado por um painel de Athos Bulcão e possui um vitral de Marianne Peretti.

O Memorial está localizado no meio do Eixo Monumental, e fica aberto para visitação de terça a domingo, entre 9h e 18h. O valor da entrada inteira é de R$ 10.

Atrás do museu, está a Praça do Cruzeiro, local da primeira missa celebrada em Brasília, em 3 de maio de 1957. Aos fins de semana, vários food trucks costumam estacionar por perto, com diversas opções de lanches para quem quiser dar um break no passeio.

Santuário Dom Bosco

Quem vem à Brasília não pode deixar de conhecer o Santuário Dom Bosco, dedicado ao padroeiro da cidade, São João Bosco. É uma das igrejas mais concorridas de Brasília para a realização de casamentos, justamente pela beleza. O templo fica na quadra 702 sul, próximo ao Eixo Monumental.

O santuário possui 80 colunas de 16 metros e é decorado por vitrais de 12 tons de azul, além de tons arroxeados nas extremidades do templo. Além do efeito da luz do sol passando pelas paredes ser lindo, um lustre formado por mais 7 mil peças de vidro ilumina ainda mais o local quando está aceso. As portas de bronze possuem relevos que fazem menção à vida do santo.

Abaixo do altar, uma cripta com uma relíquia do padroeiro foi inaugurada em 2017. Consiste em um pedaço de um osso de Dom Bosco que fica dentro de uma estátua do santo. Em frente, há uma galeria que conta brevemente a história do padroeiro e o sonho que teve sobre a fundação de Brasília.

Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima

Quem passa por Brasília tem que tirar uma foto em frente ao primeiro painel de azulejos de Athos Bulcão na capital, que fica no exterior da Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. As placas possuem dois desenhos: uma pomba, representando o Espírito Santo, e a estrela, que simboliza a Estrela de Belém, que guiou os reis magos até o menino Jesus. O painel é um dos planos de fundo preferidos de brasilienses e turistas para fotos.

A capela também foi projetada por Niemeyer e seu formato remete a um hábito de freira. Foi construída a pedido de Sarah Kubitschek, esposa do ex-presidente Juscelino Kubitschek, para cumprir uma promessa. Foi o primeiro templo erguido em Brasília, em 1958.

Ponte JK + Restaurantes da orla

A Ponte Juscelino Kubitschek, ou apenas Ponte JK, é um dos principais cartões-postais da cidade. A estrutura possui 1,2 km de comprimento e faz a ligação entre o Plano Piloto, região central de Brasília, ao Lago Sul e ao Jardim Botânico, outras duas regiões.

O desenho característico de três arcos grandes lembra o efeito de uma pedra ricocheteando sobre o espelho d’água. As curvas são sustentadas por cabos de aço cruzados, o que cria um efeito tridimensional curioso ao atravessar a ponte de carro. Há duas pistas para pedestres e ciclistas nas extremidades da ponte. A vista é especialmente bonita durante o nascer e o pôr do sol, quando a luz se reflete na água do Lago Paranoá e atravessa a ponte.

Além disso, ao lado da Ponte JK há uma orla com opções de lazer e restaurantes. É possível alugar um pedalinho, caiaque ou stand up paddle. Para comer, há opções de pizza, restaurantes de comida japonesa, frutos do mar, comida nordestina, entre outros.

Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)

De frente para a Ponte JK, ainda na região próxima ao Plano Piloto, está o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). O local possui galerias de exposições, salas de cinema e de teatro, além de uma área verde grande, ótima para um piquenique ou apenas para contemplar a paisagem. Há um recanto com redes em que dá para descansar um pouco sob a sombra. De tempos em tempos, o CCBB abriga outros eventos musicais, como festivais e shows.

O espaço também é uma ótima opção para levar crianças, pois conta com oficinas recreativas aos fins de semana e possui um parquinho com brinquedos metálicos diferentes, idealizados pelo artista Darlan Rosa. A maioria das exposições tem classificação indicativa livre.

O CCBB fica aberto de terça a domingo, das 9h às 21h. A entrada para as exposições e o restante do espaço é gratuita. Os ingressos de cinema custam R$ 10, enquanto os de outros espetáculos saem por R$ 30. A programação completa está no site do CCBB.

