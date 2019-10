Conheça Floripa além das praias

“Um pedacinho de terra, perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par...”, o Rancho de Amor à Ilha, do poeta Zininho, continua quase tão atual quanto à época que foi escolhido como hino oficial de Florianópolis, capital de Santa Catarina, em 1965. As praias, parques e lagoas, além das construções históricas, bares populares e o famoso “mané” encantam turistas brasileiros e estrangeiros, sobretudo argentinos e uruguaios, com sua beleza sem par - não à toa, a cidade é popularmente conhecida como Ilha da Magia.

O Rancho de Amor à Ilha só não é atual por um motivo: o pedacinho de terra de 675 km² já não é perdido no mar. A população da cidade quase dobra na temporada de verão, quando cerca de 250 mil turistas desembarcam em Florianópolis, conforme dados da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Florianópolis.

Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo revelou que a capital de Santa Catarina foi o segundo destino mais procurado por turistas estrangeiros em 2018, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. O turismo de Florianópolis promete ganhar um novo capítulo com a inauguração do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis no dia 1º de outubro, com capacidade de oito milhões de pessoas por ano - quatro vezes mais que a atual.

Os turistas chegam atraídos pela reputação das 42 belíssimas praias que compõem a Ilha; no entanto Florianópolis continua sendo um lugar interessante de conhecer mesmo que os passeios não envolvam colocar o pé na areia. Confira abaixo 12 atividades para conhecer a Floripa além das praias:

TURISMO HISTÓRICO

Mercado público

Localizado entre o Largo da Alfândega e o terminal de ônibus do Centro, o Mercado Público foi construído em 1899 e é um dos símbolos da cidade. Além de um comércio variado de peixarias, açougues, restaurantes e lojas de artesanato local, o Mercado recebe apresentações folclóricas e artísticas. Uma boa dica é sentar numa das mesas do vão central do Mercado e pedir um pastel de berbigão ou uma porção de camarão do Box 32 - um dos principais pontos de encontro da cidade. O cardápio possui uma infinidade de pratos à base de frutos do mar. Depois, vale dar uma conferida nas rendas de bilro, típicas da cultura açoriana, feitas por rendeiras locais na ala Norte do Mercado Público. SERVIÇO

Rua Jerônimo Coelho, 60 - Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 14h.

Palácio Cruz e Sousa

A atual sede do Museu Histórico de Santa Catarina é também um memorial que homenageia o poeta florianopolitano João da Cruz e Sousa, um dos principais nomes do Simbolismo brasileiro. Recentemente reformado, o museu é tombado como patrimônio histórico do Estado e possui um acervo composto por aposentos, móveis e objetos de época e reproduzem ambientes que fizeram parte da história política de Santa Catarina. Um exemplo é a visita do então presidente militar João Figueiredo em 1979 que motivou um protesto de estudantes, a Novembrada - primeira grande manifestação pública popular contra a ditadura no país. SERVIÇO

Praça XV de Novembro, 227 - Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 18h. Sábado e domingo das 10h às 16h. Aos domingos, a entrada é gratuita para todos.

Ingressos: Inteira: R$ 5. Meia: R$ 2.

http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/mhsc

Praça XV

Cercada de prédios históricos como o Palácio Cruz e Sousa, a Praça XV abriga a centenária figueira que inspirou a criação do Figueirense Futebol Clube. Além de espécies vegetais, a Praça XV possui monumentos em homenagem a personagens importantes da história catarinense como os voluntários que lutaram na Guerra do Paraguai e os bustos do poeta Cruz e Sousa e o pintor Victor Meirelles. O calçamento em petit-pavé traz um charme extra à praça. SERVIÇO

Rua Conselheiro Mafra, 141, Centro TURISMO ECOLÓGICO

Mirante da Lagoa da Conceição

A Lagoa da Conceição é um dos principais pontos turísticos de Florianópolis e uma boa opção para observar a Avenida das Rendeiras, as Praias Mole, Joaquina e do Campeche, é fazer isso do alto, de preferência ao pôr do sol, em um dos mirantes. Do Mirante Jornalista Manoel de Menezes é possível admirar quase toda a Lagoa. Do outro lado, atrás do bar Ponto de Vista, há uma vista panorâmica da vegetação de Mata Atlântica e a Costa da Lagoa. Nos dois mirantes, há lojas de lembrancinhas, restaurantes e banheiros. Horário de funcionamento: todos os dias, 24h

Gratuito

Projeto TAMAR

Em 2005 o projeto TAMAR instalou uma base na praia da Barra da Lagoa para minimizar os efeitos predatórios da pesca sobre as tartarugas marinhas. O projeto auxilia na conscientização e educação ambiental de visitantes, comunidades e pescadores e conta com infraestrutura que inclui cinco tanques de observação, sala de vídeo e exposições, espaço infantil e loja para venda de produtos. Todos os dias há visita orientada e alimentação de tartarugas.

Em alguns sábados, há retorno de tartarugas em reabilitação ao mar. Todas as atividades são acompanhadas por um monitor e estão inclusas no valor do ingresso.

SERVIÇO

Horário de funcionamento: até o dia 21/12, das 9h30 às 17h30; de 22/12 até o primeiro final de semana após o carnaval, o horário é das 10h às 19h.

Ingressos: R$16 inteira e R$8 meia-entrada (para estudantes, professores e acima de 60 anos), crianças menores de 1,20m não pagam. Endereço: Rua Professor Ademir Francisco s/n, Barra da Lagoa.

https://www.tamar.org.br/centros_visitantes.php?cod=8 TRILHAS

Para quem busca alinhar exercício física com belezas naturais, vale conhecer as trilhas de Floripa. A trilha das Piscinas Naturais da Barra da Lagoa é curta e considerada fácil, podendo ser feita com chinelo de dedo. Após atravessar a ponte da Barra da Lagoa, à esquerda existe um caminho entre as residências e pousadas. Um portão marca o início da trilha. A duração média é de 15 minutos e a vista é imperdível - nas piscinas naturais é possível praticar mergulho.

A trilha da Praia do Gravatá também é curta e de fácil acesso. Ao final do trajeto de 30 minutos, há uma vista do costão que separa as praias da Joaquina e Mole. A praia é 100% preservada e o mar é transparente sem grandes ondulações. A trilha da Praia do Saquinho, por sua vez, pode ser considerada mais difícil por incluir trechos íngremes. A trilha é calçada por concreto, o que evita tropeços. A duração é de, em média, 30 minutos e ao final se encontra um mirante particular das praias da Solidão e Pântano do Sul. A praia é pequena e é indicada para pessoas que querem sossego - não há nem sinal de celular no local.

A praia da Lagoinha do Leste é uma das mais preservadas da Ilha e só é possível chegar de barco ou a pé por meio de duas trilhas: pelo Pântano do Sul e pelo Matadeiro, esta última mais procurada por aventureiros. O trajeto via Pântano do Sul dura cerca de uma hora com subidas íngremes. Para os que não estão com preparo físico, há uma escada que ajuda na subida. A maior parte da trilha possui mata fechada. A opção pelo Matadeiro é mais longa e bonita, com duração de cerca de duas horas. Para fazer o trajeto com segurança, as pessoas precisam estar com calçado e roupas adequadas e levar água e comida. Para chegar, é necessário ir até a Praia da Armação e buscar o início da trilha indicado por placas. A mata fechada acompanha boa parte do trajeto, e é preciso atenção para não escorregar.

FORTALEZAS

No século XVIII, Florianópolis serviu como um ponto estratégico no sul do Brasil durante as disputas por terras entre Portugal e Espanha. As construções mais significativas deste período são as fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, de São José da Ponta Grossa e de Santo Antônio de Ratones, que formavam o triângulo defensivo da Baía Norte da Ilha de Santa Catarina e hoje são Patrimônio Histórico Nacional, gerenciadas pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Conhecer as fortalezas, com seus canhões, casas de pólvora e mirantes, é uma viagem no tempo. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa fica localizada na Praia do Forte, norte da Ilha e pode ser acessada por via terrestre. A Fortaleza de Santa Cruz e a Fortaleza de Santo Antônio estão nas ilhas de Anhatomirim e Ratones Grande, na Baía Norte da Ilha de Santa Catarina. Nestas duas últimas, o acesso é feito apenas por barco e os custos são por conta do visitante. SERVIÇO

Horário de visitação: Todos os dias das 9h às 17h.

Ingressos: Inteira: R$ 8. Meia: R$ 4. Ingresso duplo para Ilhas Anhatomirim e Ratones R$ 10. Entre março e novembro, o ingresso é gratuito no primeiro domingo do mês.

http://www.fortalezas.ufsc.br/

TURISMO GASTRONÔMICO

Bar do Arante

Famoso pelos bilhetinhos que são deixados pelos clientes em suas paredes e teto, o Bar do Arante é parada obrigatória para quem visita Florianópolis. Localizado na Praia do Pântano do Sul, no sul da Ilha, o restaurante é simples e tem como base frutos do mar, servidos em sistema à la carte ou buffet livre; os preços variam entre R$ 70 e R$ 150. Os clientes ganham uma cachacinha de brinde e são convidados a deixar seus bilhetes no local: todos os garçons têm caneta e papel à disposição. SERVIÇO

Orla do Pântano do Sul

(48) 3237-7022

Via Gastronômica de Coqueiros

O bairro de Coqueiros, na região continental de Florianópolis, foi um dos lugares mais requintados da Capital nos anos 70. Atualmente, o bairro atrai moradores e turistas para a Via Gastronômica, com extensão de dez quilômetros, começando no Parque de Coqueiros e chegando até a praia do Bom Abrigo. A via apresenta inúmeros bares e restaurantes de comida local, frutos do mar, comida oriental, hamburger, pizzas, comidas de boteco, peruana e mexicana. Alguns restaurantes já são referência e merecem uma passada: Boteco Zé Mané, Conversa fiada Di Taroni Trattoria, Galeto da Mamma, Maria Coxinha e Sabor Perú. Os preços variam de R$ 50 a R$ 200 e, como o bairro é residencial, pode ser difícil encontrar estacionamento. SERVIÇO

R. Des. Pedro Silva

Horário de funcionamento: Diariamente das 18h às 23h (consultar restaurantes)

TURISMO AÇORIANO Ribeirão da Ilha

O Ribeirão da Ilha é o segundo bairro mais antigo de Florianópolis, onde se preservam tradições açorianas como a Festa de Nossa Senhora da Lapa, a produção das rendas de bilro e o cultivo de ostras. Os moluscos são cultivados em fazendas marinhas e são coletados minutos antes de serem servidos em um dos restaurantes da Rota Gastronômica das Ostras.

Os traços da cultura açoriana ainda estão presentes na região, seja na arquitetura e nas cores da casa, seja no sotaque “mané” falado pelos moradores do bairro. Na praça do Ribeirão, há a Igreja Nossa Senhora da Lapa, conhecido ponto turístico. Criada em 1806, ela ostenta a beleza e o requinte açoriano, com visitas de terça a domingo, das 8h às 12h e das 14h às 18h. No bairro, também há pequenas praias, casas históricas e restaurantes especializados em ostras, já que a região é a maior produtora do molusco do país. O destaque fica para o restaurante Ostradamus, vencedor de diversos prêmios culinários, com preços que variam de R$ 40 a R$ 210. Santo Antônio de Lisboa

Bairro mais antigo de Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa é um ótimo passeio para quem busca tranquilidade. O local preserva a influência da colonização açoriana nas casas coloridas e construções históricas que se elevam das ruas estreitas e pouco movimentadas.

Na parte central, está a Praça Roldão da Rocha Pires (primeira a ser calçada em Santa Catarina) onde há vários ateliês com objetos de artesanato, como o Estúdio 1080, que trabalha há 12 anos com produção de peças em cerâmica e é referência em arte da cultura manezinha. Na praça também acontece a Feira das Alfaias, aos finais de semana, e à beira da praia, encontram-se diversos restaurantes especializados em frutos do mar. Outra dica é visitar a Igreja de Nossa Senhora das Necessidades e seus altares barrocos. As visitas acontecem diariamente das 8h às 12h, e das 13h30min às 15h, com entrada gratuita.

Tour Bruxólico

Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia também pelas lendas urbanas sobre figuras folclóricas como lobisomens, saci-pererê, e principalmente bruxas que rondavam a região no início da colonização açoriana. Para saber mais sobre essa lado místico da Ilha de Santa Catarina, uma boa dica é participar do tour “As Bruxas de Cascaes”, que conta sete lendas da obra de Franklin Cascaes em Itaguaçu.

Cascaes foi referência importante na pesquisa da cultura ilhéu e temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras da Ilha de Santa Catarina, registrando tudo num trabalho quase arqueológico. O tour começa na Praia das Palmeiras, na parte continental de Florianópolis e utiliza de recursos como contações de histórias e gravuras. SERVIÇO

Agendamento em: http://bit.ly/G2-WhatsGuiaManezinho ou (48) 99166-1955

