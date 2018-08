Conheça os hotéis que hospedam as seleções durante a Copa da Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Agora que a Copa começou, estamos sendo apresentados aos estádios que hospedam as partidas do Mundial. Mas onde os jogadores se hospedam quando não estão em campo? Separamos uma lista com os melhores hotéis que estão servindo de base para as seleções na Rússia - há equipes hospedadas em centros de treinamento - e fotos que farão você ter ainda mais vontade de voar para a Rússia o quanto antes.

Grupo A

Arábia Saudita

Hotel: Belmond Grand Hotel Europe

Cidade: São Petersburgo

Com mais de 140 anos de história, o Belmond Grand Hotel Europe já recebeu muitos figurões do cinema e da política. Quem gosta de arquitetura e história vai se esbaldar se hospedando aqui. Por décadas, após a Revolução de Outubro, de 1917, o hotel serviu como hospital e orfanato e foi vendo seu glamour desaparecer. Uma restauração e reinauguração no começo dos anos de 1990 trouxe a exuberância de volta. Na Copa, o hotel é base para a seleção da Arábia Saudita.

Egito

Hotel: The Local Hotel, Grozny

Cidade: Grozny

A seleção do Egito está hospedada no The Local Hotel que fica em Grozny. O "Local" do nome é referência a cultura dos Emirados Árabes Unidos. Se você quiser sentir um gostinho de oriente médio, este é o hotel para ficar, inclusive no que diz respeito às opções culinárias de seu restaurante.

Grupo B

Marrocos

Hotel: Voronezh Marriott Hotel

Cidade: Voronezh

Achou Voronezh no mapa e quer colocar no seu roteiro russo? Então dê uma olhada no Voronezh Marriott Hotel, a base da seleção do Marrocos nesta Copa. O hotel é bastante moderno e fica no coração do centro comercial da cidade, perto da Praça Lenin, de opções de comércio e museus.

Grupo C

França

Hotel: Hilton Garden Inn Moscow New Riga

Cidade: Moscou

Tranquilidade é o principal objetivo de quem decide se hospedar aqui. Localizado em uma área mais afastada de Moscou, mas ainda com acesso fácil ao centro da cidade, o luxuoso Hilton Garden Inn Moscow New Riga foi pensado para quem precisa relaxar. O cardápio tem pratos do mundo todo e o hotel é convidativo para famílias com crianças.

Peru

Hotel: Sheraton Moscow Sheremetyevo

Cidade: Moscou

Peru foi outra seleção que escolheu muito bem a sua base. O Sheraton Moscow Sheremetyevo também fica um pouco mais afastado do centro de Moscou, mas próximo do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, de onde é possível para os turistas pegarem um micro-ônibus do próprio hotel para chegar até a acomodação.

Dinamarca

Hotel: Beton Brut

Cidade: Anapa

Outra opção com estrutura gigantesca, o Beton Brut, resort que hospeda a seleção da Dinamarca, é bem novo e moderno. Ele fica de frente com o mar Negro, ou seja, se você se cansar da vista da piscina, pode ir para a praia.

Grupo D

Islândia

Hotel: Resort Centre Nadezhda

Cidade: Gelendzhik

A Islândia vai ficar num hotel cinco estrelas do Resort Centre Nadezhda. Dizem que a umidade moderada da região torna aquela área um ótimo lugar para tratamentos médicos.

Grupo E

Brasil

Hotel: Swissotel Resort Sochi Kamelia

Cidade: Sochi

Para quem quer se sentir como um craque da seleção brasileira, Swissotel Resort Sochi Kamelia é o lugar para ficar quando visitar a cidade costeira de Sochi. O resort tem uma praia particular. A diária mais barata nesse hotel cinco estrelas custa R$ 1,3 mil. Leia mais sobre o "quartel-general" da nossa seleção aqui.

Suíça

Hotel: Togliatti Resort

Cidade: Togliatti

Com vista para o rio Volga, o mais comprido da Europa, e próximo do Parque Nacional Samarskaja Luka, o Togliatti Resort foi o local escolhido para abrigar a seleção da Suíça durante a Copa. O resort é local de tranquilidade e oferece tudo o que se espera de um hotel de luxo, com direito até a um bar-karaokê. Além dos quartos, quem quiser passar uma temporada mais longa ali pode alugar uma das dez "casas de hóspedes" disponíveis no resort.

Costa Rica

Hotel: Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Cidade: São Petersburgo

O Hilton Saint Petersburg ExpoForum, faz parte de um dos maiores complexos de exposição do mundo. É aqui que você encontra a seleção da Costa Rica. Um local estratégico para quem quer aproveitar bem a cidade de São Petersburgo. O hotel oferece transporte de micro-ônibus do hotel até o centro e para o aeroporto Pulkovo além de todas as regalias de um super hotel.

Sérvia

Hotel: Royal Falke Resort & Spa

Cidade: Svetlogorsk

A seleção da Sérvia escolheu o Royal Falke Resort & Spa para chamar de "casa" durante o mês da Copa. Curiosamente, a região de Kaliningrado, embora seja território russo, fica "fora" do país, entre a Polônia e a Lituânia e na costa do mar Báltico. Segundo o site do hotel, a cultura europeia e a tradição russa convivem em harmonia na região. O hotel tem um prédio histórico, com estilo da era prussiana e é rodeado por parques.

Grupo F

Alemanha

Hotel: Vatutinki Hotel

Cidade: Moscou

A Alemanha também optou por um lugar mais calmo para se hospedar durante o Mundial. O hotel Vatutinki fica em uma região florestal, próximo ao rio Desna. Se você curte umas atividades indoor, dá para aproveitar a piscina aquecida com terraço. Eles também têm quadra de tênis.

Suécia

Hotel: Kempinski Grand Hotel Gelendzhik

Cidade: Gelendzhik

Não muito distante de Sochi está Gelendzhik, local onde você encontra o Grande Hotel Kempinski e a seleção sueca. Ela também é uma cidade costeira, banhada pelo mar Negro. Neste hotel cinco estrelas você tem opções de bares, que incluem um onde opções "fitness" estão à disposição. Também há um restaurante panorâmico. Durante o verão, eles oferecem a opção de jantar no bar da piscina.

Coreia do Sul

Hotel: Hotel New Peterhof

Cidade: São Petersburgo

Vizinho de frente do belo Palácio de Peterhof, em São Petersburgo, o hotel New Peterhof, que hospeda a delegação da Coreia do Sul, é uma construção nova, inaugurada em 2010. Lá eles oferecem os mais variados serviços de spa que vão te deixar relaxado ou energizado. A arquitetura do prédio impressiona e já até ganhou prêmios.

Grupo G

Bélgica

Hotel: Moscow Country Club

Cidade: Moscou

Um resort de golfe foi o local escolhido para abrigar a delegação da Bélgica. O Moscow Country Club fica a 45 minutos do centro de Moscou, em uma área com muito verde. Com três restaurantes, dois bares, café, o lugar também chama atenção pelas atividades pensadas para as crianças, que podem se aproveitar de playgrounds e uma escola de golfe.

Tunísia

Hotel: Imperial Park Hotel & SPA

Cidade: Moscou

A base da seleção Tunísia é o Imperial Park Hotel & SPA. Lá, o visitante encontra até uma área para pescaria e o chef local prepare o peixe do jeito que o hospede gosta. No inverno, o hotel cinco estrelas organiza espaços para esportes com neve, como esqui.

Inglaterra

Hotel: forRestMix Club Sport&Relax

Cidade: São Petersburgo

A seleção inglesa escolheu o forRestMix Club Sport&Relax para se hospedar durante a Copa. Assim como a maioria das delegações, a escolha foi pensada para ter uma estada mais tranquila - ou tão tranquila quanto possível quando você está brigando pelo título. O hotel de estilo escandinavo tem uma porção de opções para tratamentos de beleza e de relaxamento e salas de ginástica que vão além dos aparelhos e recebem também aulas de aeróbica e ioga, por exemplo.

Grupo H

Polônia

Hotel: Hyatt Regency Sochi

Cidade: Sochi

A Polônia é uma das seleções "vizinha" do time brasileiro nesta Copa. Eles estão hospedados no Hyatt Regency Sochi, outro hotel cinco estrelas situado na Riviera do Mar Negro. Ele fica próximo a uma boa área de compras da cidade. Quanto aos serviços encontrados no hotel, piscina, salas de ginástica e restaurante aberto 24 horas estão à disposição dos turistas. Eles também oferecem um serviço de aluguel de carros e, claro, limousine.

Senegal

Hotel: SK Royal Hotel Kalunga

Cidade: Kalunga

SK Royal Hotel Kalunga é onde você pode encontrar a delegação do Senegal. Em uma região um pouco mais afastada, a 160 km de Moscou, na cidade de Kalunga, o local é um pouco menor do que a maioria das bases escolhidas pelas outras seleções. O hotel tem "apenas" 80 quartos, mas o luxo, esse é o mesmo. Entre os destaques do hotel está a organização de atividade ligadas a esportes de inverno. O local até ganha uma pista de esqui quando a neve começa a cair. Há aulas de instrução para as crianças.

Colômbia

Hotel: Ski Resort Kazan

Local: Distrito de Verkhneuslonskiy

Pelo nome já dá para perceber que o esqui reina no Ski Resort Kazan, base da seleção colombiana na Rússia. Se você não sabe esquiar, não se preocupe, eles têm instrutores para ensinar o que você precisa saber. Mas se você quiser aproveitar o verão por lá, fica tranquilo também porque diversão não vai faltar. O resort tem campo de golfe e faz até churrasco.