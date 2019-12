Coreia do Norte aposta no turismo

A Coreia do Norte inaugurou um novo resort nas montanhas, descrevendo-o como “epítome da civilização moderna", conforme o país isolado tenta atrair mais turistas estrangeiros para amenizar o estrago causado pelas sanções internacionais.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, participou da cerimônia de inauguração da cidade no condado de Samjiyon, perto da fronteira central com a China, de acordo com reportagem da agência de notícias oficial do país. A agência publicou imagens de multidões reunidas em um resort coberto de neve, com balões e fogos de artifício.

Depois de assumir o comando da Coreia do Norte na esteira da morte do pai, Kim Jong-il, no final de 2011, Kim prometeu reconstruir a moribunda economia do país, permitindo mais atividade no mercado e dando início a uma empreitada de construções na capital, Pyongyang, e em outras cidades.

O turismo não está incluído nas sanções impostas à Coreia do Norte pelas Nações Unidas, que impedem o país de ganhar dinheiro com a exportação de carvão, minério de ferro, pescado e têxteis.

A transformação de Samjiyon, um decrépito destino de férias, em um moderno complexo de resorts com pistas de esqui, spas e hotéis foi um dos principais projetos de Kim.

Em seu discurso anual de ano novo, Kim convocou o país a transformar Samjiyon em um “vilarejo socialista ideal". Mas o projeto foi afetado pela falta de eletricidade, material de construção e outros recursos, agravada pelas sanções da ONU.

Kim mobilizou soldados e o que ele chamou de “doações de lealdade” feitas pelo povo para levar o projeto adiante. Desertores da região informam que a eletricidade e a mão de obra foram desviadas de cidades vizinhas para Samjiyon conforme as autoridades se esforçavam para cumprir o prazo de construção de Kim.

De acordo com as sanções da ONU, países como China e Rússia têm até o fim do mês para mandar para casa todos os trabalhadores norte-coreanos, outra fonte de renda fundamental para o regime de Kim.

Os visitantes foram uma forma encontrada por Pequim para evitar o indesejado colapso de seu vizinho comunista, proporcionando aos norte-coreanos alguma entrada de dinheiro. No ano passado, 1,2 milhão de turistas chineses visitou a Coreia do Norte, aumento de 50% em relação a 2017, proporcionando a Pyongyang um dinheiro muito necessário, de acordo com a Agência de Fomento ao Comércio e Investimento da Coreia, em Seul.

Kim concentrou seus esforços na construção de resort. Na cidade litorânea de Wonsan, no leste do país, ele está erguendo um grande complexo turístico de verão que inclui hotéis com vista para o mar, parques aquáticos e campos de golfe. Em outubro, ele visitou Samjiyon, cidade-resort na Montanha de Diamante, e um resort de águas termais em Yangdok, incentivando os planejadores locais.

Na Montanha de Diamante, ele ordenou a demolição de hotéis sul-coreanos e outros edifícios que as duas Coreias já operaram conjuntamente.

Recentemente, a Coreia do Norte convidou turistas da China e outros países a visitar as montanhas e fazer caminhadas, de acordo com notícias. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL