Corra para desbravar o mundo em 2019

Se a sua lista de promessas de ano novo inclui fazer exercícios físicos regulares (dessa vez vai!), que tal juntar a pretensão de ser mais ativo com o prazer de viajar? Corridas de rua são a desculpa perfeita para visitar cenários incríveis e ainda perseguir, literalmente, a tão desejada vida mais saudável. Selecionamos uma corrida para cada mês de 2019, para você começar a treinar para viajar o mundo com os tênis na mala.

Janeiro: Gramado (RS)

A cidade gaúcha promove, no dia 20 de janeiro, a 4ª edição da sua Meia Maratona. Dos 21 km da prova, 14 km são em percurso de trilha, dentro do Parque dos Pinheiros. Há ainda a opção de 7 km, toda no asfalto. Recupere as energias nos cafés coloniais, nos restaurantes de fondue e chocolaterias (leia mais sobre atrações em Gramado). As inscrições estão abertas e custam a partir de R$ 120.

Fevereiro: Cabo Frio (RJ)

No dia 2 de fevereiro, às 20h, será dada a largada da Summer Night Run, prova de 6 km que garante música e entretenimento em um percurso que tem a Praia do Forte como cenário. As inscrições estão abertas, vão até 24 de janeiro e custam R$ 80. Estique a viagem até a vizinha Arraial do Cabo para desfrutar das paradisíacas Praia do Farol, Pontal do Atalaia e Praia do Forno. Leve máscara

e snorkel – há ótimos pontos de mergulho.

Março: Barcelona (Espanha)

A Sagrada Família, as casas de Gaudí, o Camp Nou e a Praça da Espanha são alguns dos pontos turísticos no percurso da 41ª Zurich Maratona de Barcelona. A prova, uma das mais tradicionais da Europa, ocorre em 10 de março.

Como só passar por essas atrações não basta, antes ou depois da corrida reserve um tempo para visitá-las. Inclua no roteiro outros locais obrigatórios, como o passeio pelas Ramblas, o Parque Guell, o bairro gótico e a Barceloneta. Inscrições desde 61,50 euros (R$ 273).

Abril: Santiago (Chile)

Que tal correr com vista para a Cordilheira dos Andes? No dia 7 de abril, a 12ª Maratona de Santiago (desde R$ 294) vai movimentar as ruas da capital chilena. O percurso corta parques e as arborizadas ruas de Santiago e é leve em subidas, com uma suave descida ao final. Antes ou depois do exercício, aproveite para visitar parques – destaque para Bicentenário e Florestal – a casa La Chascona, de Pablo Neruda, o Palácio de la Moneda, sede da presidência, e desfrute de um dos agradáveis restaurantes do bairro Lastarria.

Maio: Salvador (BA)

A Meia Maratona Farol a Farol (vai do Farol da Barra ao de Itapuã) tem duas datas: a primeira em 26 de maio, a segunda em 1º de setembro. As inscrições custam de R$ 100 (kit mais básico, só para a maio) a R$ 240 (as duas inscrições e o kit completo). Há trajeto alternativo de 10 km para quem prefere um exercício moderado aliado ao deslumbrante visual da orla de Salvador e, claro, a um acarajé dos tentadores tabuleiros da capital baiana.

Junho: Rio de Janeiro (RJ)

Uma das mais belas e tradicionais corridas de rua do Brasil, a Maratona do Rio de Janeiro espera 40 mil atletas para a edição de 2019. Marcada para o dia 23 de junho, começa no bairro do Recreio e termina no aterro do Flamengo. Há opções para outros perfis de corredores: 5 km, 10 km ou 21 km; e ainda a maratoninha para crianças. Curta a Lapa ou vá botecar em Botafogo. Inscrições, a partir de R$ 180, estão abertas.

Julho: Bogotá (Colômbia)

A 20ª edição da Meia Maratona de Bogotá, em 28 de julho, terá como ponto de largada o Parque Simón Bolívar. Atenção: chegue antes para se aclimatar aos 2.600 metros de altitude da cidade. Aproveite para explorar o Centro Histórico, subir o Monserrate de funicular e visitar o Museu Botero. e desfrute da culinária local. Inscrições a partir de R$ 230.

Agosto: Florianópolis (SC)

É no Trapiche da Beira-Mar que atletas darão início aos 42 km da Maratona Internacional de Florianópolis. Marcada para o dia 28 de agosto, também oferece as opções de meia maratona e corridas de 10 km e 5 km. Durante o trajeto se vê muito da orla da capital, mas para aproveitar seu litoral privilegiado é preciso tempo. São mais de 40 praias, além da badalada Lagoa da Conceição.

Setembro: Budapeste (Hungria)

Setembro pode ser um bom mês para visitar o leste europeu, antes de o inverno chegar. Nos dias 28 e 29 a 34ª Maratona de Budapeste terá, no sábado, provas de 400 m a 42 km . Já no domingo são 30 km que podem ser divididos em equipes de 2 ou 4 pessoas. Inscrições variam de 11 euros (R$ 48) a 100 euros (R$ 440) por pessoa.

Outubro: Amsterdã (Holanda)

Que tal uma corrida que oferece um passeio panorâmico pela capital holandesa? A TCS Amsterdam Marathon é assim: o Rijksmuseum, o Voldelpark e a orla do Rio Amstel são alguns dos atrativos da percurso, no dia 20 de outubro. Também é possível optar pela meia maratona ou pela prova de 8 km de extensão. Inscrições custam 77,50 euros (R$ 344).

Novembro: Balneário Camboriú (SC)

A cidade catarinense vai promover no dia 16 de novembro a edição 2019 da Balneário Night Run. Depois de correr, dá para relaxar nas praias do destino, admirar a região do alto no Parque Unipraias (sobe-se de bondinho) e, com tempo, dedicar um ou dois dias ao parque Beto Carrero World, na vizinha Penha. Inscrições ainda não estão abertas.

Dezembro: São Paulo (SP)

A tradicional prova que encerra o calendário das corridas de rua do Brasil chega à 95ª edição em 2019. No último dia do ano, atletas do mundo inteiro se desafiam nos 15 km da Corrida de São Silvestre, que tem a Avenida Paulista como ponto de largada. É também na Avenida Paulista que os corredores podem curtir o maior réveillon gratuito da cidade. Na mesma região, é possível visitar o MASP e Japan House. As inscrições costumam abrir em agosto.