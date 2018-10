Criança em Nova York: veja cinco atrações temporárias

NOVA YORK - O Museu de História Natural – com o formidável esqueleto de um Tiranossauro rex, – bicicletas e barquinhos no Central Park, Carrossel Jane na Ponte do Brooklyn. Nova York é cheia de atrações para crianças de várias idades. E, ao lado das opções clássicas, atrações temporárias ajudam a deixar a metrópole ainda mais legal para famílias.

Veja o que visitar com os pequenos nos próximos meses.

Color Factory

US$ 38

No Soho, é uma exposição de cores para ver, tocar, até comer e mergulhar. Tudo começa numa sala em que, em duplas, visitantes tentam descrever o humor, as roupas, os gostos um do outro usando apenas cores. Formei dupla com outra moça avulsa entre os visitantes e foi ótimo o exercício de observar uma pessoa desconhecida, olhá-la nos olhos e com ela trocar sorrisos.

Há ainda pista de dança com efeitos especiais, sala de significados e histórias das cores e a incrível instalação final, Blue, na qual adultos e crianças mergulham numa piscina gigantesca preenchida com meio milhão de bolinhas. Antes de sair, todos ganhamos sorvete azul, feito com corante extraído de plantas. Atenção: os ingressos só são vendidos no site.

Candytopia

US$ 34, adultos; US$ 26, criança até 12 anos

Você mãe, você pai, vai ter de desapegar por uns instantes da ideia de alimentação saudável. Candytopia é uma exposição em que quadros como O Grito, de Munch, e Noite Estrelada, de Van Gogh, são feitos de balas. Esculturas de animais marinhos e dragões, também. E, entre uma sala e outra, os visitantes ganham chocolates, pirulitos, balas de texturas variadas. Uma overdose de açúcar que termina numa piscina de marshmallows (de isopor). Vai até 15 de novembro no hotel Pennsylvania, a poucos passos do Madison Square Garden.

Mickey – The True Original Exhibition

US$ 38

De 8 de novembro a 10 de fevereiro, a mostra vai celebrar os 90 anos da criação do Mickey Mouse por Walt Disney, por meio de trabalhos de artistas que darão suas interpretações às influências do personagem sobre a cultura pop e na produção criativa do nosso tempo. No Meatpacking District, ao lado do High Line.

Museu da Imagem em Movimento

US$ 15, adultos; US$ 9, até 17 anos

O bonequeiro criador dos Muppets, Jim Henson, é tema de uma incrível exposição temporária neste museu, um achado em Astoria, no Queens (pegue a linha R do metrô até a estação Steinway Street). É uma deliciosa imersão na infância de outros tempos. Henson dirigiu o filme Labirinto (1986), com David Bowie, e a mostra tem as roupas originais de Jareth, o Rei dos Duendes – emocionante para fãs. Há ainda sala de games de várias décadas, do Atari ao Fifa 2018, e outra em que os visitantes criam suas próprias animações. Dá para ficar horas.

Frozen, o musical

Desde US$ 99,50

A saga das princesas Elsa e Anna e de seus amigos e oponentes no reino gelado de Arendele ganhou um palco na Broadway no primeiro semestre, no Teatro St. James. Para este inverno, datas selecionadas até dezembro - principalmente entre terça e quinta-feira - estão com preços promocionais de ingressos, a US$ 99,50. Os valores regulares vão de US$ 125 a US$ 199. Ah, para fãs do filme, avisamos: Let It Go (Livre Estou, na versão em português) e Do You Want to Build a Snowman (Você Quer Brincar na Neve?), as dois maiores hits do filme, também estão na versão em teatro.