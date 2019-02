Cruzeiro de travessia: um jeito barato de ir para a Europa

O mês de março marca o fim da temporada de cruzeiros de verão no litoral brasileiro, mas também traz uma boa oportunidade para quem tem vontade de ir à Europa, bastante tempo disponível e nenhuma pressa: os cruzeiros de travessia. A partir de 14 de março, os seis navios que fizeram roteiros no litoral brasileiro e da América do Sul pegam o caminho de volta para o Mar Mediterrâneo, onde ficam até o fim do ano. E é possível embarcar neles pagando tarifas supereconômicas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais: Califórnia e costa oeste dos EUA de carro, um roteiro irresistível

São 12 a 19 noites em alto mar, dependendo do navio, com paradas em portos pelo caminho e um tempinho para passear. Os pacotes mais baratos, incluídas as taxas, custam de R$ 2.579 a R$ 5.430,71. Os preços indicados a seguir são os das cabines mais básicas, internas, que não têm varanda, nem janela. Incluem as taxas portuárias e outras, são válidos por pessoa em cabine dupla - ou seja, se quiser ficar sozinho na cabine, você paga o dobro. Ao se planejar, lembre-se ainda de que você terá de pagar separadamente o aéreo de volta ao Brasil - a exceção é o Soberano, navio vendido pela CVC.

- 4 de março - Soberano - Recife para Espanha: o primeiro navio a ir embora dos portos brasileiros segue para Barcelona passando por Cabo Verde e Tenerife em 12 noites. É o único cujo pacote inclui todas as refeições e bebidas. O aéreo de volta para o brasil também está previsto no preço mínimo de R$ 4.819.

- 15 de março - MSC Fantasia - Rio de Janeiro para Itália: são 17 noites a partir do porto do Rio, passando por Santos, Salvador, Santa Cruz de Tenerife (Espanha), Málaga (Espanha), Alicante (Espanha), Palma de Maiorca (Espanha), Civitavecchia (Itália) e Gênova (Itália). Desde R$ 5.430,71 por pessoa.

- 16 de março - Costa Fascinosa - Rio de Janeiro para Itália: o roteiro passa por Salvador, Maceió, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Marselha e chega a Savona em 15 noites. Desde R$ 2.579 por pessoa, com possibilidades de embarcar também em Salvador e Maceió, e desembarcar em Marselha ou Savona.

- 27 de março - Costa Favolosa - Santos para Itália: o navio sai do Porto de Santos para um roteiro de 19 noites que passa por Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, St. Cruz de Tenerife, Arrecife, Málaga, Barcelona e Marselha, com parada final em Savona. O embarque pode ser feito em Rio de Janeiro, Salvador e Maceió; o desembarque, em Barcelona, Marselha e Savona. Desde R$ 2.899 por pessoa.

- 30 de março - MSC Seaview - Santos para a Espanha: o maior navio que aportou na costa brasileira nesta temporada (e na história dos cruzeiros no País) parte de Santos em direção a Barcelona. Em 14 noites, passa por Búzios, Salvador, Santa Cruz de Tenerife (Espanha), Málaga (Espanha) e Barcelona (Espanha). Desde R$ 4.461,62 por pessoa.

- 31 de março - MSC Poesia - Santos para a Alemanha: em 19 noites, o navio parte de Santos e passa pelos portos de Rio de Janeiro, Búzios, Salvador, Funchal (Portugal), Lisboa (Portugal), Vigo (Espanha), Le Havre (França), Copenhagen (Dinamarca), até chegar a Warnemunde (Alemanha). Cabines custam desde R$ 5.151,06 por pessoa.

Leia mais: Tudo sobre cruzeiros nacionais e internacionais