Cruzeiro é convite para degustação de sabores inesquecíveis

Que tal viajar por meio da gastronomia? Sabores e aromas são tão poderosos, que são capazes de nos transportar mentalmente para determinados lugares e situações.

A Oceania Cruises tem refinada gastronomia em alto mar, selecionando os melhores e mais frescos ingredientes nos destinos pelos quais navega. Do açafrão de Castilla-La Mancha à ultrafina farinha francesa, a excelência dos ingredientes artesanais e sazonais se reflete em uma profusão de sabores a cada prato.

Ao todo, são seis navios luxuosos que levam 684 ou 1.250 hóspedes no máximo a cada itinerário, em roteiros que passam por mais de 450 portos de parada em destinos da Europa, Ásia, África, Oceania e Américas – além dos épicos itinerários de Volta ao Mundo em 180 dias.

Paixão pela gastronomia

Com cozinhas inspiradas nos restaurantes estrelados no Guia Michelin, os hóspedes podem saborear as criações elaboradas com esmero pelas afinadas equipes gastronômicas a bordo dos navios da Oceania. Cada prato é uma viagem sensorial, que mescla inovação e técnicas milenares.

O difícil é escolher entre as delícias do italianíssimo Toscana, a steakhouse Polo Grill, os clássicos americanos no Terrace Café, os sabores pan-asiáticos do Red Ginger ou a impecável cozinha campesina francesa no Jacques (os dois últimos disponíveis nos navios Marina e Riviera). Além, é claro, do majestoso The Dining Room, que cria diariamente delícias regionais, cozinha continental e pratos veganos gourmet.

Cardápios exclusivos podem ser cuidadosamente harmonizados com vinhos no menu La Reserve by Wine Spectator. Hóspedes que buscam ainda mais privacidade às refeições podem aproveitar a Privée, uma sala de jantar para apenas dez convidados.

A companhia desenvolveu exclusivos Culinary Discovery Tours™ para os roteiros dos navios Marina e Riviera, com experiências que oferecem o melhor da culinária regional também em terra firme. As opções incluem, por exemplo, explorar mercados tradicionais e fazer refeições em restaurantes locais aclamados. A bordo, é possível aprimorar cada técnica experimentada na The Culinary Center, a escola de culinária inteiramente customizada que funciona a bordo dos navios da Oceania.

A companhia criou também a exclusiva Dom Perignon Experience at La Reserve para os navios Marina e Riviera. Em parceria com La Maison Don Perignon, são seis passos gastronômicos harmonizados, incluindo delícias como vieiras "Rossini", lagosta, risotto de trufas negras e beef wagyu, com vintages do premiado champagne Dom Perignon, para um máximo de 24 hóspedes.

Arte por toda parte

Arte é outro assunto fundamental nos navios da Oceania Cruises. Sua coleção a bordo inclui nomes clássicos como os pintores Picasso e Miró, além de artistas emergentes como Li Dominguez Fong, Carlos Luna, Damien Hirst ou o brasileiro Mauricio Barbato.

Os fundadores da Oceania Cruises, Frank Del Rio e Bob Binder, selecionaram pessoalmente o acervo a bordo, que abrange períodos do clássico ao contemporâneo. As obras estão expostas em restaurantes, cassino, salões, recepção, halls, escadas e corredores. A coleção a bordo do navio Marina, por exemplo, está avaliada em cerca de US$ 5 milhões.

Para que o hóspede possa apreciar ao máximo o acervo, um Art Audio Tour foi desenvolvido com roteiro pré-determinado e explicações sobre as principais obras dos navios Marina e Riviera. O avançado equipamento utilizado a bordo pode ser usado também por hóspedes com deficiências aditivas.

Mas é possível por mãos à obra também! O Artist Loft, disponível nos navios Marina e Riviera e nas viagens de Volta ao Mundo do Insignia, é um espaço no qual artistas residentes oferecem workshops passo-a-passo (pintura com tinta à óleo, aquarela, desenhos, colagens) para hóspedes se arriscarem em suas próprias criações artísticas.

Para inspirar futuras viagens

Com itinerários pelos cinco continentes, não é tarefa fácil escolher. Por isso mesmo, separamos três roteiros inspiradores da Oceania Cruises para quando você voltar a viajar. E fica a dica: procure pela promoção The Ultimate Sale, que inclui escolha dentre amenidades como internet a bordo, excursões em terra, pacote de bebidas e créditos a bordo.

De Barcelona a Londres, de 2 a 17 de junho de 2021. Um belo roteiro de 15 dias pelo Mediterrâneo, a bordo do navio Insignia, visitando destinos da Espanha, Portugal, França e Reino Unido.

Buenos Aires ao Rio de Janeiro, de 9 a 19 de março de 2021. Uma inesquecível viagem de dez dias a bordo do navio Marina, com escalas em Montevidéu, Punta del Este, Rio Grande, Porto Belo, Paraty, Ilha Grande e Búzios.

Atenas a Veneza, de 30 de abril a 12 de maio de 2021. Doze dias pelo Mediterrâneo, a bordo do Marina, incluindo escalas em destinos como Mykonos, Éfeso, Patmos, Marmaris, Creta, Katakolon, Corfu, Split, Ravenna, Rijeka e Veneza.

Para conhecer todos os itinerários operados pela Oceania Cruises, acesse pt.oceaniacruises.com