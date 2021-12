Cruzeiros no Brasil têm vacinação obrigatória e novo porto de embarque

Após muita negociação, saiu a temporada de cruzeiros no Brasil. Cinco navios navegam pelo litoral do País – dois da Costa e três da MSC –, com roteiros até 22 de abril. Os passageiros acima de 12 anos têm de estar totalmente vacinados e apresentar exame PCR ou antígeno para o embarque. Nos navios da MSC, todos os viajantes têm de apresentar também um seguro-viagem com cobertura para a covid.

De acordo com as regras negociadas e acordadas entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia) e as companhias marítimas, os transatlânticos navegam com o máximo de 75% da capacidade no verão 2021/2022. Nesta temporada, 19 portos recebem os navios. Há embarque e desembarque de passageiros em cinco deles. Maceió entrou para essa lista, composta no verão 2019/2020 apenas por Santos (SP), Rio de Janeiro, Salvador e Itajaí (SC).

Conheça os navios da temporada e saiba quanto custa viajar

O MSC Preziosa abriu a temporada de cruzeiros no Brasil em 5 de novembro, e o Splendida faz um novo minicruzeiro de três noites com escala em Balneário Camboriú (SC), partindo de Santos, em 16 de dezembro. A novidade da companhia nesta temporada é o MSC Seaside, mais moderno e maior navio da temporada, com capacidade para 5,3 mil passageiros, navegando pela primeira vez pelo País.

A Costa traz novamente o Fascinosa e o Diadema; desistiu da estreia de seu flagship Smeralda por aqui na última hora. De acordo com a companhia, “o curto espaço de tempo não permitiu a conclusão das complexas operações para garantir o abastecimento do combustível GNL (Gás Natural Liquefeito)”, o que seria realizado pela primeira vez entre cruzeiros da América do Sul, completou a Costa. Até 5 de dezembro, a companhia oferece até 50% de desconto na promoção Cyber Week.

Confira os cinco navios da temporada brasileira 2021/2022:

MSC Seaside

Inspirado nos condomínios de praia de Miami, o navio tem uma promenade externa que circunda todo o navio, cinco piscinas, 13 hidromassagens, dez restaurantes, boliche, espaços kids em parceria com a Chicco e a Lego, cinema XD e MSC Aurea SPA. Com 323 metros de comprimento e 72 metros de altura, possui uma Ponte dos Suspiros, a 40 metros de altura. Abriga até 5.300 hóspedes.

Começou a navegar no Brasil em 1º de dezembro. Faz roteiros de seis, sete e oito noites, partindo de Santos. Entre os destinos visitados estão Ilha Grande (RJ), Ilhabela (SP), Ilhéus (BA), Salvador e Maceió, alternadamente. Seis noites, com partida de Santos (11/12), custa a partir de R$ 1.499 por pessoa, mais taxas, em cabine interna dupla (Experiência Bella).

MSC Preziosa

Com capacidade para 4,3 mil hóspedes, o navio faz roteiros de: três ou quatro noites, com embarque em Santos e escalas alternadas em Ilha Grande (RJ), Cabo Frio (RJ), Rio de Janeiro, Ilhabela (SP), Porto Belo (SC) e Balneário Camboriú (SC); três noites saindo do Rio de Janeiro e parando em destinos como Ilhabela (SP) e Cabo Frio (RJ); cinco e seis noites, com partida do Rio de Janeiro e visita a lugares como Cabo Frio (RJ), Ilhéus (BA) e Salvador; e sete e oito noites saindo do Rio de Janeiro e visitando Ilha Grande (RJ), Cabo Frio (RJ), Ilhéus (BA), Salvador e Maceió.

O transatlântico conta com cinco piscinas, aquapark, quadra poliesportiva, cinema 4D, 17 bares e lounges, spa, academia, simulador de F1, área infantil e grande oferta gastronômica. Com embarque no Rio de Janeiro (7/12), cinco noites saem desde R$ 999 por pessoa, mais taxas, em cabine interna dupla (Experiência Bella).

MSC Splendida

Também para 4,3 mil hóspedes, o navio possui seis restaurantes (um especializado em gastronomia oriental), 18 bares e lounges, simulador de F1, quatro piscinas, aquapark e kids clubs.

Além do novo minicruzeiro de três noites com escala em Balneário Camboriú (SC), também faz roteiros de sete noites saindo de Santos (SP) e visitando destinos como Porto Belo (SC), Balneário Camboriú (SC), Ilhabela (SP) e Cabo Frio (RJ). O cruzeiro de Natal, com sete noites e saída de Santos em 19/12, custa a partir de R$ 1.749 por pessoa, mais taxas, em cabine interna dupla (Experiência Bella).

Costa Fascinosa

A partir de Santos, o navio oferece minicruzeiros (de três a cinco noites), parando em destinos como Balneário Camboriú (SC) e Ilhabela (SP). Com embarque em Itajaí, Santos e Rio de Janeiro, faz o Roteiro Praias (de seis a dez noites), visitando cidades como Angra dos Reis e Búzios, ambas no Estado do Rio. Com saída em 22/1/22, oito noites custam a partir de R$ 3.012,50 por pessoa, com taxas incluídas, em cabine interna Basic. O roteiro inclui Rio de Janeiro, Ilhabela (SP), Itajaí (SC), Santos (SP), Abraão (RJ) e Búzios (RJ).

O Costa Fascinosa possui 1.508 cabines, cinco piscinas, sete jacuzzis, seis restaurantes, 12 bares, parque aquático temático para crianças, Squok Club (com monitores e área interna Peppa Pig para as crianças), Spa Samsara, campo poliesportivo e percurso para corridas.

Costa Diadema

Realiza roteiros de sete noites, com embarque possível em Santos e Salvador, visitando Ilhéus (BA). No cruzeiro de Natal, com partida de Santos em 20/12, o valor por pessoa sai desde R$ 2.991,50 (sete noites, com taxas incluídas, na cabine interna Basic).

O promenade de 500 metros possibilita caminhadas ao ar livre da popa à proa, passando por bares e restaurantes. A parte externa do Deck 5 reproduz o litoral mediterrâne em dois mosaicos de vidro. Com 1.862 cabines e 19 decks, o Diadema tem obras de arte espalhadas pelo navio. Por exemplo, 58 obras de arte digitais e 26 esculturas decoram áreas sociais como o Corona Blu Restaurante, o Costa Diadema Restaurante Club e o átrio. Nas escadas, entrada do teatro e suítes do navio, há 190 peças de arte originais.

Confira as regras para cruzeiros no Brasil

Para a temporada de cruzeiros no Brasil, foram acertadas entre a Anvisa e as companhias marítimas as seguintes regras; confira mais dicas no Guia Clia Brasil - Temporada de Cruzeiros 2021/2022:

Vacinação completa: É obrigatória para passageiros e tripulantes (elegíveis dentro do Plano Nacional de Imunização). No Brasil, quem tem acima de 12 anos já pode ser vacinado.

Testagem: Antes do embarque, o passageiro deve fazer um exame PCR com até três dias de antecedência ou um teste de antígeno até um dia antes da viagem. As companhias se comprometeram a fazer uma testagem frequente de pelo menos 10% dos passageiros e tripulantes.

Na Costa, passageiros a partir de 6 anos devem apresentar teste PCR (feito nas 48 horas antes do embarque) ou antígeno (realizado nas 24 horas anteriores à viagem). A companhia recomenda que o viajante faça o teste de antígeno de terceira geração. Para crianças de 3 a 5 anos, a testagem será feita pela Costa no porto; de acordo com a empresa, o procedimento não é invasivo, feito com um “pirulito” e supervisionado por um médico contratado pela Costa.

Na MSC, viajantes a partir de 2 anos têm de apresentar exame RT-PCR (realizado com até 72 horas de antecedência) ou antígeno (feito no máximo 24 horas antes do embarque).

Documento: O passageiro tem de preencher o formulário de Declaração de Saúde do Viajante da Anvisa.

Máscara e distanciamento: São obrigatórios o uso de máscaras a bordo e o distanciamento de 1,5 m entre grupos.

Excursões e visitas em terra: Devem seguir os protocolos estabelecidos pelas empresas de cruzeiro e pelos municípios visitados. Os passeios realizados pelas companhias devem ser supervisionados por funcionários treinados.

Ocupação: O máximo permitido é de 75% da capacidade do navio.

Outras medidas: As companhias se comprometeram a manter: ar fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes; plano de contingência, com corpo médico treinado e estrutura com modernos recursos para atendimento dos passageiros e tripulantes; e medidas de rastreabilidade e comunicação diária com a Anvisa, municípios e Estados.