Cumuruxatiba, de paisagem impressionante

O caminho entre a Ponta do Corumbau e Cumuruxativa é relativamente curto, com cerca de 60 km, mas pode-se levar um dia inteiro para percorrê-lo. Não é só por culpa da estrada de terra, que apresenta alguma dificuldade para carros baixos, mas pelas praias do caminho. Logo ao sul da vila existem as praias do Riacho e do Ferreira, as duas com área para camping.

Mais distante, está a Barra do Cahy, com restaurante e impressionantes falésias, e depois a Praia do Calambrião, onde uma antiga casa em ruínas está sendo lentamente destruída pelo mar. Pouco antes de chegar a Cumuruxatiba ainda é possível visitar as praias Imbassuaba e do Moreira, ambas de difícil acesso e sem infraestrutura, mas de beleza ímpar.

Em Cumuruxatiba, o tipo de praia que encontrei foi bem diferente do que vi mais ao norte no litoral. Nesta vila de pescadores, o mar se afasta quilômetros na maré baixa, por ser uma praia extremamente rasa com algumas características de mangue, como árvores de raízes aéreas e areia lamacenta. Não é tão agradável de se caminhar, mas a paisagem é impressionante. O lugar ainda é habitado por muitos pescadores, mas o turismo vem ganhando corpo como principal atividade econômica.

Mais ao sul da vila, começam a aparecer as praias com falésias. A primeira delas, da Areia Preta, é de areia monazítica, que emite pequena quantidade de radiação. Há quem diga que essa areia possui propriedades terapêuticas, mas não há confirmação científica para essa crença. Na hora da fome, vá ao Samburá do Zé para comida caseira. Peça uma panelinha de carne com batata (R$ 40) ou um espaguete de camarão (R$ 28). Se sua preferência é por frutos do mar, o Binotto’s Gourmet serve pratos como lagosta na moranga (R$ 185) e camarão rosa em cama de banana da terra para dois (R$145).

Onde ficar

Pousada Vila Guaimum: R$ 150 a diária. Tel. 73-99170-0937

Pousada Areia Preta: R$ 350 a diária. Tel. 11-98199-8319