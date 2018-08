Curioso para saber onde foi gravado 'Mamma Mia 2'? Não foi na Grécia!

Dez anos depois, a sequência de Mamma Mia! chega aos cinemas do País sem o mesmo brilho do primeiro, mas com ainda mais inspirações para viajantes. Mamma Mia: Lá vamos nós de novo! usa como mote a inauguração do Hotel Bella Donna para contar como Donna (Maryl Streep) chegou à ilha grega de Kalokairi e se envolveu com os três pais de Sophie (Amanda Seyfried). E, para isso, se vale de muitos flashbacks.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CRÍTICA: 'Mamma Mia...' diverte, mas falta história para tanta música

No primeiro filme, a Kalokairi da vida real é a ilha grega de Skopelos, no Mar Egeu (sim, a capela no alto do rochedo à beira-mar é verdadeira). Desta vez, a ilha de Vis, na Croácia, faz o papel de Kalokairi. E não decepciona.

O filme, contudo, coloca em pauta outras sugestões de destinos para viajantes que tenham dentro de si a mesma necessidade de explorar o mundo da jovem Donna (Lily James). Separamos algumas delas abaixo.

O início de tudo

Quando o filme começa, Donna está se formando na faculdade. A deixa para entoar When a Kiss The Teacher é o discurso de formatura – a cena em que os formandos saem de bicicleta foi gravada em Wytham, vilarejo de 131 habitantes a 1h30 de Londres. Dali, Donna chega a Paris, onde encontra o jovem Harry (Hugh Skinner), antes de rumar à Grécia.

Kalokairi

Se você for fã, tiver tempo e alguma boa vontade, até dá para conhecer a Kalokairi dos dois filmes. Entre Skopelos, na Grécia, e Vis, na Croácia, são cerca de seis horas de voo (com conexão), sem contar o deslocamento marítimo. Skopelos está a 2h30 de ferry de Vólos – que, por sua vez, fica a 3h30 de Atenas. Vis está a 2h30 de ferry da histórica cidade de Split. Tudo fica mais fácil se você for uma estrela da música: nesse caso, é só chegar de helicóptero, como Ruby (interpretada por ninguém menos do que Cher).

Os penhascos escarpados, a água cristalina e a infinidade de cenas à beira-mar (além da trilha sonora do Abba) continuam em Mamma Mia 2. Com cerca de 3 mil habitantes, a ilha de Vis tem só um hotel (San Giorgio, diária a partir de 110 euros). Por isso, muita gente se hospeda em apartamentos de aluguel de temporada ou villas charmosas, como fez o elenco.

A maior parte das filmagens se deu em outra parte da ilha, Komiza. A praia de Stiniva, considerada a mais bela da Europa em 2016, será reconhecível nas tomadas em que Bill (na juventude, Josh Dylan) e Donna saem de barco. A taverna onde Donna e suas amigas se apresentam é, na verdade, o restaurante Jastozera, e a pizzaria Pansion Dionis se transformou no mercado de Kalokairi. Na vida real, o melhor restaurante da ilha não entrou nas filmagens: Pojoda, no centro de Vis.

Infelizmente, o Hotel Bella Donna é fictício – embora haja uma página para explorar o local, como se fosse real. Acesse aqui, mas cuidado com os spoilers.

Outras paradas

Donna não é a única viajante da história. Sky (Dominic Cooper) começa o filme em Nova York, onde estuda hotelaria. Harry (Colin Firth) aparece em Tóquio, em um arranha-céu com vista para as inconfundíveis luzes de néon da cidade. Bill (Stellan Skarsgard), por sua vez, está em Estocolmo, mas pouco se vê da capital sueca. Use como inspiração.