Você está em busca de praia, calor e zero carnaval. Que tal uns dias em Punta Cana, caminhando pelas areias brancas e mergulhando nas águas turquesas do Caribe? Pacote de 7 dias no Hotel Vista Sol, all-inclusive, a partir de US$ 2.050 por pessoa, com aéreo, na Visual Turismo (visualturismo.com.br).

Outra opção é trocar as marchinhas no Brasil por um tango em Buenos Aires. Em vez de ziriguidum, a cidade oferece passeios culturais como o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, o Malba, ou o Teatro Colón, aberto apenas para visitação. Sem falar nas intermináveis opções de restaurantes em Palermo, a feira de antiguidades de San Telmo e de uma turistada por La Boca, com direito a selfie no Caminito. Pacotes com aéreo a partir de US$ 560 (R$ 1.475) por pessoa na Top Brasil (topbrasiltur.com.br).