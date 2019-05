Da moda das cervejas artesanais ao fernet

Apesar de o símbolo nacional ser o vinho, a capital argentina aderiu à moda das cervejas artesanais e dos drinques elaborados. E não faltam bons lugares para prová-los.

Uma das cervejarias mais tradicionais é a Antares, com várias filiais espalhadas pela cidade. A original, contudo, fica em San Telmo. Ali, são dois andares e um espaço ao ar livre para pedir um dos oito tipos de chope da casa. Por 370 pesos (R$ 37) é possível provar todos eles no menu degustação. Meu favorito foi o Scotch, de cor avermelhada e sabor suave.

Outro bar gostoso no bairro é o La Puerta Roja, uma portinha vermelha, em geral fechada – bata para o segurança abrir. Lá dentro, ambiente intimista, cervejas e petiscos ótimos e um som na medida para curtir e conversar ao mesmo tempo.

Se o assunto for drinque, saiba que os argentinos adoram o Fernet. A bebida amarga, feita a partir de 40 ervas maceradas em barris de carvalho, domina as festas na cidade. Há quem diga que o sabor lembra o do Biotônico Fontoura, há quem ame (normalmente, argentinos). Brasileiros, como eu, não costumam ser fãs.

Se quiser se arriscar, no Café San Juan – La Vermutería (Avenida San Juan, 450) é possível provar drinques com a bebida, que podem levar tônica, refrigerante de limão ou sucos de frutas (250 pesos ou R$ 22) que deixam (ou tentam deixar) o Fernet mais agradável. Quem chega se depara com uma portinha e apenas duas mesas na calçada. Ao fundo, o chef Lele Cristóbal prepara pratos com influências variadas, como tapas, frutos do mar e pratos da estação.

Outra moda na cidade são os bares subterrâneos como o Uptown Bar, com decoração inspirada no metrô de Nova York. Os drinques ali custam em torno de R$ 50 e você precisa estar arrumado para entrar – o segurança pode barrá-lo por não estar em “trajes adequados”. Apesar disso, o ambiente é divertido.

Mas não dá para beber tanto de estômago vazio. Uma sugestão para matar a fome antes de cair na noite é o El Desnivel (Calle Defensa 855), em San Telmo. Ali, o tradicional bife de chorizo ou o ojo de bife (parte da costela), ambos de 450 g, saem por 695 pesos (R$ 61).

A rede El Club de la Milanesa apresenta um cardápio com muitas variações do prato, que pode virar pizza, hambúrgueres e vir com acompanhamentos variados. Se sua fome for de hambúrguer, aliás, o Pérez-H, em San Telmo, e o Carne, em Palermo, são deliciosos e têm ambiente descontraído.