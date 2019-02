De carro entre Los Angeles e Seattle

LOS ANGELES - Quase 2 mil quilômetros separam Los Angeles, na Califórnia, de Seattle, no Estado de Washington. Pelo cálculo do Google, é possível fazer o trajeto de carro em pouco menos de 18 horas pela Interstate 5, uma rodovia ampla e muito bem cuidada. Mas, acredite, você vai preferir pegar o caminho mais longo.

Das ensolaradas praias californianas à mata fechada e clima chuvoso de Washington, o roteiro dificilmente desagrada. Não é preciso escolher: todas as opções estão incluídas. Dá para se bronzear na areia hoje, e amanhã fazer uma trilha entre cachoeiras. Visitar uma vinícola em uma tarde, e terminar o outro dia em uma cervejaria. Comer donuts no café da manhã, ostras no jantar. Acampar no Parque Yosemite, e passar a noite seguinte no conforto de um hotel.

Nossa experiência foi focada em quatro grandes cidades: Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle. O caminho foi um bônus. E que bônus.

A ideia inicial era dirigir de Los Angeles a Seattle em 20 dias, parando para dormir pelo caminho. Mas descobrimos a taxa para devolver o carro alugado em uma cidade diferente da de origem: US$ 500. Decidimos ir e voltar dirigindo: ida pelo interior, volta pelo litoral. Não recomendo fazer o oposto porque a Highway 1, às margens do Pacífico, é mais gostosa na pista em direção a Los Angeles, onde dá para parar nos mirantes. Então segure a ansiedade para dar um mergulho em Malibu. Antes de ir à praia, vamos conhecer um outro lado da Califórnia.

Uma informação: nos Estados Unidos, os postos de combustível são self-service. Insira o cartão (de crédito ou pré-pago) na bomba, selecione o tipo de gasolina e espere encher o tanque. Se a bomba pedir código postal, peça ajuda no caixa.

SAIBA MAIS

Aéreo: a American Airlines voa direto SP-Los Angeles-SP; as demais empresas aéreas americanas têm conexão.

Carro: alugamos por um total de US$ 420 para 18 diárias. Compre um chip local para o celular para ter GPS durante todo o trajeto – gastamos US$ 40 por um plano de 10 Gb. Na etapa litorânea da viagem, tenha em mente que o GPS sempre vai indicar o caminho mais curto, que não é a Highway 1. Pela rodovia US-101, o trecho de Leggett a São Francisco leva 3h15. Pela Highway 1, somadas as paradas nos mirantes e para almoçar, o trajeto leva 7 horas. Atenção para não perder o melhor.