Depois da guerra, Le Havre brilha com a arte

Quando a portuária Le Havre, na Normandia, surgiu como destino do Viagem, a primeira ideia foi enviar para lá alguém com conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, já que a região foi palco das grandes batalhas históricas que resultaram na derrota do nazismo, entre elas o emblemático Dia D. Arquivista que dedicou boa parte da vida acadêmica estudando o maior conflito bélico da história, eu esperava encontrar as memórias da guerra em todos os cantos.

E elas estão lá: não em ruínas visíveis, mas sim nas novas linhas da reconstrução modernista feita após o fim do confronto. Apagar os destroços era uma necessidade imediata. Reerguer para seguir em frente. O que não esperava encontrar num cenário histórico de guerra era a paz. Além das praias que foram testemunhas da cidade sitiada pelos alemães, eu me deparei com o céu de Monet. O mesmo céu que viu os conflitos bélicos também foi a inspiração para os pintores impressionistas fazerem a sua revolução artística e pacífica.

A apenas três horas de carro de Paris, Le Havre é um destino surpreendente, com muita arte e arquitetura e que pode ser desbravado a pé. A cidade foi severamente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, exigindo uma ampla reconstrução. A dificuldade para a entrada de material em Le Havre, em razão de seu porto ter sido destruído, fez com que Auguste Perret – arquiteto escolhido para reconstruir o centro histórico da cidade – utilizasse o material mais acessível que havia à disposição à época: o concreto.

Le Havre foi reerguida às pressas pois era necessário entregar moradia aos milhares de desabrigados pela guerra. A coloração acinzentada do cimento e a economia de linhas de Perret trouxeram uma nova e moderna vida na cidade com tradições revisitadas e um novo jeito de viver a partir dos anos 1950. O cinza, que pode ser entendido e visto como frio, aqui traz consigo uma história de otimismo.

Assim, Le Havre se coloca como um museu a céu aberto. Os passeios ao ar livre e pela orla da praia convidam a relaxar e esquecer que a cidade inteira já esteve sob bombardeios e escombros. Um lugar para conhecer mais sobre a história das vanguardas artísticas, divertir-se na praia, deliciar-se com os queijos normandos e todo tipo de produto feito com maçã e ver que os dias de horror da guerra ficaram para trás.

A viagem começa quando chegamos em Paris – de lá, são três horas de carro. Chegando a Le Havre, nos instalamos no hotel Vent d’Ouest, ao lado da igreja Saint Joseph, um dos ícones da nova identidade visual da cidade e o primeiro ponto que iríamos visitar.

A igreja faz parte do projeto de reconstrução de Auguste Perret para o centro histórico e impressiona pela suave relação que estabelece entre o cimento e os vitrais externos.

Por fora, uma obra arquitetônica ao estilo modernista; por dentro, os pedacinhos de vidro vão formando desenhos geométricos por meio da iluminação externa. E a gente nem está esperando por isso, a surpresa das cores diante dos olhos. O cimento imponente do exterior e o efeito visual da sequência de cores no interior. As igrejas são sempre um ponto de diálogo com as tradições das cidades e essa fala muito sobre a história do desastre da guerra e o otimismo que veio com a reconstrução.

Após a nossa visita, uma taça de vinho, escolhido pelo nome, La Vie en Rosé, um croque monsieur (sanduíche de presunto e queijo coberto com molho bechamel), o primeiro e o melhor que provei em toda a viagem, cortado em xadrez e dividido entre a mesa, e a versão francesa compartilhável da porção de batata frita, no bistrô Le Bout du Monde, nos dão tempo para descansar enquanto avistamos a praia em Saint Adresse.

É verão e o dia demora para anoitecer, então ainda é possível aproveitar a vista pro mar e o calçadão por bastante tempo. O que também é uma boa opção para quem viaja com crianças. Elas podem correr e se distrair ali por bastante tempo, sem a necessidade de inventar brincadeiras no quarto do hotel após o anoitecer. Vi muitos pequenos se divertindo com patinetes e os adultos com skate, além daqueles carrinhos mirabolantes que se parecem transformers para bebês e famílias, passeando sem pressa alguma.

Comecei o segundo dia de viagem me apaixonando pelos queijos da região logo no café da manhã, além dos tipos feitos no norte da França, e o hotel ainda contava com um delicioso queijo fresco feito com leite de cabra, suave e cremoso. Claro, havia também os clássicos croissants e pain au chocolat, além de pães, geleias feitas na região e uma oferta de embutidos também produzidos por lá. Ali eu não iniciei apenas um romance gastronômico com os queijos, mas também me envolvi seriamente com o jus de pomme, o suco de maçã, bastante delicado e com um aroma único. Tentei provar o suco em quase todos os lugares que paramos para comer.

A Normandia, fiquei sabendo, é uma região famosa por suas maçãs, portanto há uma oferta ampla de produtos com a fruta, entre eles as sidras, compotas e outros doces. Vale a pena ficar de olho na fruta. Vou te lembrar disso ao longo desta reportagem.

Saiba mais

Como chegar

Não há voos diretos para Le Havre. A melhor opção é voar até Paris (passagens a partir de R$ 3 mil) e de lá alugar um carro (cerca de 25 euros por dia) ou ir de trem (20 euros, na primeira classe; 15 euros, na segunda classe).

Roteiro

Para aproveitar melhor a experiência em Le Havre, concentre-se no centro histórico, área reconstruída e tombada pela Unesco em 2006. Dali, é possível visitar os principais pontos da cidade a pé. No verão, vale terminar o dia na praia.

Onde ficamos

Vent d’Ouest (Le Havre)

O hotel está em uma ótima localização, ao lado da igreja de Saint Joseph, ponto central para todos os passeios pela cidade. Os quartos são confortáveis e contam com uma divertida decoração com papel de parede de livros, como se fosse uma biblioteca. Para os dias de calor, deixar a janela da pequena sacada aberta pode ser uma boa para se refrescar, afinal a cultura do ar-condicionado não existe por lá. O café da manhã é servido em uma biblioteca e tem croissants, geleias e sucos. Lembre-se de experimentar os queijos, principalmente os frescos à base de leite de cabra.

Le Donjon (Étretat)

Charmoso hotel com quartos temáticos e belo jardim com piscina conectando os espaços. Da entrada, você ainda conta com uma vista para as falésias e sua localização facilita o ir e vir da praia, que fica a 10 minutos de lá, a pé. O café da manhã é quase um brunch, pela quantidade de opções frias e quentes servidas, além de clássicos franceses como croissants, pain au chocolat e farta opção de embutidos e queijos. O suco é servido em uma pequena jarra de vidro individual, um charme.

Onde comer

Le Margote (Le Havre)

Para um momento gastronômico intimista, o Le Margote (lemargote.fr) oferece um cardápio à base de produtos locais com aquele empratamento clássico e delicado. Vá na sugestão do chef com a opção de menu surpresa – entrada, prato e sobremesa decididos pelo chef e harmonizado com deliciosos vinhos da região.

Le Bel Ami (Étretat)

Para comer e não perder o pôr do sol, ficamos perto da praia no Le Bel Ami, simpático bistrô que te deixa confortável, mas sem esquecer dos importantes detalhes franceses. O mais legal do lugar é a oportunidade de levar para casa os vinhos que você provou lá. Eles possuem uma pequena adega com muitas opções e todos os rótulos estão dispostos em uma bancada com os valores.

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA SECRETARIA DE TURISMO DE LE HAVRE-ÉTRETAT