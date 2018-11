Dez destinos praianos para você aproveitar o feriadão

Neste ano, o feriado da Proclamação da República vai render quatro dias de folga. No caso dos paulistanos, eles viram seis, por conta do Dia da Consciência Negra. Diante de quase uma semana de feriadão, nada mais justo que um dolce far niente à beira mar.

Reunimos aqui dez destinos, cinco do Caribe e cinco do Nordeste brasileiro, para animá-lo a fazer as malas de última hora. Mas atenção: voar para o Caribe na quinta-feira, dia 15, quase já não é mais opção (as passagens estão praticamente esgotadas), mas há disponibilidade na sexta e no sábado. Já para aproveitar o Nordeste, damos a dica de um pacote promocional para cada cidade.