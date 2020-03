Dez dicas para quem está começando a comprar discos de vinil

Para quem está interessado em começar sua jornada no mundo das vitrolas e LPs, saber por onde começar pode ser tão amedrontador quanto ter de decorar a tabela periódica. Afinal, este é um universo cheio de variáveis e em que nada é exatamente regular – cada loja vai operar com um preço, um jeito de catalogar os discos e até mesmo ser guiada pelas preferências estéticas do dono. Pensando nisso, preparamos um guia com 10 dicas importantes para quem está considerando a ideia de trocar os serviços de streaming pelos bons e velhos bolachões, aproveitando as viagens para aumentar a coleção.

1. Entenda o foco da sua coleção

LEIA TAMBÉM > Um guia para comprar LPs em 12 cidades do mundo

Uma das grandes graças de se ter uma coleção de discos de vinil é justamente o fato de ela ser composta de objetos físicos, palpáveis. O que também significa escassez: não vai dar para ter todos os discos do mundo (muito menos carregá-los consigo na mala de viagem). Antes de começar, uma boa ideia é pensar qual é o foco da sua coleção: ter discos só com capas legais, para colocar na parede? Obter os clássicos das suas bandas favoritas? Focar em uma coleção especial de um gênero específico, como jazz, soul ou rock britânico dos anos 1960? Ou ter uma sequência de discos perfeita para animar o churrasco ou a festa de família? Todas as possibilidades estão em aberto – e confesso que já comprei discos para cada uma dessas opções.

2. É melhor comprar discos novos ou usados?

Depende. O que vai determinar essa resposta são basicamente duas variáveis. A primeira é: qual o preço de cada uma das opções? A segunda é qual é o objetivo da sua coleção. Particularmente, eu gosto de comprar discos para escutá-los mesmo, não só pelo fetiche

estético do objeto. Por vezes, já encontrei discos novos e usados custando a mesma coisa. Por que isso acontece? Por que um disco usado pode ser de uma edição considerada valiosa por colecionadores, enquanto um que ainda está dentro do plástico é visto como uma mera “reprensagem”, sem grande valor “histórico”. Por outro lado, um vinil novo em folha deve rodar lindamente na sua vitrola, enquanto o usado pode vir com riscos e pulos. Cada caso é um caso e não há resposta certa – há o que cabe no seu bolso e no seu coração.

Ah, e se você decidir que discos novos são o seu negócio, é bom ficar de olho: lojas americanas de departamento e de roupas, como Best Buy e Urban Outfiters, também começaram a vender discos de vinil “zerados” recentemente. Não custa nada garimpar nelas

também.

3. Vá preparado para a poeira

Não é uma regra com 100% de certeza, mas a vasta maioria das lojas de vinil é empoeirada. Lembre-se: quase todas elas estão vendendo itens com três, quatro ou cinco décadas de história, pelo menos – e nem todos os discos foram bem-cuidados ao longo do tempo.

Para quem busca boas pechinchas e oportunidades, esse conselho vale em dobro: enquanto estabelecimentos mais conhecidos (como a americana Amoeba e a inglesa Rough Trade) costumam prezar pela limpeza e ter discos mais novos, muitos sebos são desorganizados e bem sujos – não raro se sai de um deles com as mãos marrons ou pretas. Não é o meu caso, mas para quem tem aflição com sujeira, vale a dica: luvas e até mesmo máscaras de poeira podem ser úteis na hora do garimpo.

4. Saiba como reconhecer um risco sério

Não, não estamos falando de mercado financeiro: riscos são o inimigo nº 1 do fã de música em formato analógico. Eles aparecem por conta de desgaste, mau uso ou imprudência dos donos de discos usados e são o motivo porque muita gente desistiu de suas coleções de bolachões. Mas há riscos e riscos: em muitos casos, as marcas no vinil são superficiais e, apesar de feias,

não prejudicam a execução.

Particularmente, utilizo duas técnicas: uma é colocar o disco sobre uma fonte de luz (se a loja for escura, vale usar a lanterna do celular). Outra é passar, com muito cuidado, o dedo sobre o risco. Se não for possível sentir um “calombo” nessa hora, é porque a falha não é grave e a agulha da sua vitrola deve conseguir superá-la. Nenhuma das duas técnicas, vale dizer, traz

100% de garantia, mas evita boas chances de você cair num golpe.

Outra questão é analisar o risco do risco, com o perdão do trocadilho: é muito mais chato se um problema desses aparecer no grande hit do álbum do que naquela música que você só vai ouvir por preguiça de levantar do sofá antes do lado acabar.

5. Use a tecnologia para achar lojas e não ser enganado

Sempre que organizo uma viagem (seja de férias ou a trabalho), uma das coisas que costumo fazer é procurar por boas lojas de disco no meu destino. Nos EUA, uma maneira de se fazer isso com eficiência é utilizar o Yelp, aplicativo de indicações de lugares que também serve para restaurantes e lojas de qualquer tipo. Fora dos EUA, o Yelp também funciona em algumas cidades, mas costumo confiar mais no Google Maps e na busca da gigante americana – digitando algo como “best vinyl stores in XXX”.

Outro app que pode ser uma mão na roda para te ajudar é o Discogs, que contém informações sobre diferentes tiragens e edições dos discos. Mais que isso, ele contém um banco de dados com preços dos vinis, de maneira que você pode saber rapidamente se está comprando gato por lebre – ou fazendo um negócio da China. Para quem já tem uma coleção grande, o Discogs tem ainda duas vantagens extra. A primeira é que é possível catalogar todos seus discos nele, o que me ajuda a evitar a compra de discos repetidos. A segunda é que ele tem imagens dos encartes internos dos discos, um fator que particularmente eu gosto de levar em conta na

minha coleção e já me fez repelir várias compras.

6. Fique de olho no Instagram das lojas

Já programou seu roteiro e conseguiu até descobrir algumas lojas no caminho? Ótimo: agora procure por elas no Instagram. A rede social de fotos de Mark Zuckerberg tem sido um excelente local para os vinilmaníacos trocarem informações – de dados básicos como horários de funcionamento das lojas em dias especiais, promoções específicas ou até mesmo shows surpresas.

Algumas lojas famosas, como a Amoeba, a Rough Trade ou a barcelonesa Revolver, vivem tendo apresentações especiais e bastante íntimas, por vezes de nomes famosos como Queens of the Stone Age e Wilco. É bom ficar ligado.

7. Use dinheiro vivo. Negocie. É gostoso pechinchar

Se você não percebeu ainda, vale o aviso: o comércio de usados não segue exatamente a mesma lógica de quem entra num supermercado e vai colocando biscoitos numa cesta. Tal como em muitos mercados populares pelo mundo, o preço da etiqueta de um disco de vinil pode não ser exatamente o que você vai pagar no final.

Muitas lojas costumam dar bons descontos para quem compra discos em quantidade, enquanto outras também fazem boas promoções se o consumidor mostra dinheiro vivo na hora de pagar. (A ideia é simples: assim como qualquer vendedor, eles não precisam pagar pela margem da transação se aceitam notas de papel e moedas em vez do seu cartão de crédito de plástico). No caso de discos de maior valor, é possível ainda simplesmente pechinchar, à moda antiga. Nada garante que vai dar certo, mas pode ser bem divertido.

8. Quem converte precisa se divertir sim – mas com cuidado

Quando eu comecei a comprar vinis no Brasil, no fim dos anos 2000, era fácil encontrar discos em bom estado por R$ 10 ou até menos. Hoje, com a revalorização dos bolachões, essa é uma tarefa bem mais complicada. Digo isso porque cada país está num momento diferente de “revival” dos LPs e, por isso, o “câmbio musical” pode ser uma conta complicada para muita gente – em uma releitura melômana do princípio “quem converte não se diverte”.

A rigor, acredito que quem converte precisa se divertir sim – um dos meus jeitos favoritos de marcar uma viagem é comprando um disco naquele lugar. Mas é preciso tomar cuidado, claro, para não abrir a carteira além do desejado.

9. Hora de voltar: como levar os discos para casa?

Discos de vinil não são exatamente os objetos mais simples de se carregar – não cabem em qualquer mochila ou mesmo na maioria das malas de mão. Além disso, é preciso tomar cuidado para que o seu esforço na hora de garimpar um bolachão em bom estado não vá por água abaixo por descuido ao despachar a bagagem. Para isso, recomendo duas técnicas diferentes.

A primeira é criar um “ninho” para os discos dentro da sua bagagem a ser despachada. Se forem muitos discos, eles podem criar um bloco só que pode ser envolvido com roupas. Se forem poucos, é recomendável usar outras embalagens ou itens duros (como

livros, por exemplo, para gerar esse volume. No entanto, essa saída tem um problema: pode gerar peso a mais na sua bagagem embarcada – especialmente se você sair do controle nas compras como às vezes acontece comigo.

Se esse for o seu caso, pode ser interessante considerar levar os discos dentro de uma sacola ou ecobag, como seu segundo item de cabine (além da mala de mão). Algumas lojas, inclusive, vendem sacolas com esse intuito. Pode ser trabalhoso ter que ficar carregando os discos pelo meio da máquina de raio X? Sim – e é. Por outro lado, há vantagens. O peso das suas novas aquisições não contará na sua bagagem embarcada. Além disso, você fica todo o tempo ao lado delas e evita quaisquer problemas na hora da inspeção da bagagem ou do despacho.

10. Vá com tempo

Essa deveria ser a dica nº 1, mas é tão importante que ficou para o final: vá a uma loja de discos se você realmente tiver tempo para isso. Pode ser pretensioso, mas é verdade: às vezes, o melhor do passeio não é exatamente comprar um disco novo, mas garimpar, descobrir álbuns (ou versões de álbuns) que você não sabia que existia ou simplesmente trocar uma ideia com um vendedor.

Certa vez, em Buenos Aires, saí de mãos abanando, mas descobri umas cinco ou seis bandas incríveis de rock argentino só de bater papo com o balconista de uma loja em Palermo. Se você está com pressa de comprar discos, é bom pensar de novo porque está fazendo isso: será que vai ter mesmo paciência de trocar álbuns de lado a cada vinte minutos na vitrola?

FAIXA BÔNUS: Quer uma vitrola? Talvez valha a pena trazer uma na mala.

Conheço muita gente que só não começou uma coleção de discos de vinil ainda por não ter onde tocá-los. É verdade que existem modelos sendo vendidos no Brasil, mas, assim como em outros eletrônicos, o preço dos toca-discos aqui e lá fora é bastante diferente. Se você está fazendo uma viagem curta ou tem uma “peça” de bagagem embarcada sobrando, pode ser interessante adquirir uma vitrola lá fora. Por valores entre US$ 100 e US$ 250, é possível comprar um modelo já interessante – fique de olho em marcas como AudioTechnica, Sony, Pro-Ject, Rega, Music Hall e U-Turn. Se você puder gastar mais, com até US$ 500 dá para levar para casa aparelhos com qualidade de som bastante digna – em modelos das mesmas empresas acima. É preciso avisar ainda que a vitrola é só uma parte da brincadeira – é preciso ficar de olho em amplificadores e caixas de som, pra dizer o mínimo.

Além disso, também pode ser interessante aproveitar viagens para comprar acessórios para a vitrola, como uma agulha reserva, líquidos para limpar a agulha ou até mesmo uma escova para remover a estática dos discos (eu tenho uma e falo sério: pode parecer frescura, mas faz diferença no som). Muitos desses itens são facilmente encontrados em lojas online ou mesmo em estabelecimentos de eletrônicos – nos EUA, caso de BestBuy, B&H e Target, por exemplo.