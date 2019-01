Dez hotéis para curtir com crianças perto de São Paulo

Não é porque o final das férias está chegando que não dá mais para escapar com os pequenos por aí. Diversos hotéis facilmente acessíveis a partir de São Paulo têm infraestrutura completa, cheia de atrativos, para crianças e adolescentes – e são pretextos perfeitos para um final de semana fora do óbvio no final das férias, nas primeiras semanas da volta às aulas ou em qualquer outra época do ano.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Listamos aqui dez opções, para os mais diversos perfis de pais e filhos.