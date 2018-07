Dia 1 - Quem cedo madruga Algo que a maioria das pessoas omite quando conta sobre as aventuras no Peru é o quão cedo o dia começa. Se você não troca o café da manhã do hotel por nada, vai precisar de uma força de vontade extra para deixar a cama aconchegante às 6h e encarar o frio matutino da cidade de Cuzco para se alimentar.