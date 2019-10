Dia das Crianças: parques de diversão e aquáticos para curtir no Brasil

Sem programa para o Dia das Crianças? Os parques de diversão continuam sendo uma ótima pedida para curtir não apenas o feriado, mas o ano todo. Separamos 14 opções nas versões terrestre e aquática para todos os gostos e faixas etárias – para quem pretende passear com crianças pequenas ou até levar a família toda a tiracolo. Confira:

Parques de diversão: para ir com crianças pequenas

Vale dos Dinossauros (Olímpia, SP)

Com unidades também em Foz do Iguaçu (PR) e Canela (RS), o Vale dos Dinossauros chegou em agosto a Olímpia, cidade do interior paulista que empresários do setor imobiliário vêm tentando transformar na “Orlando brasileira”, pegando carona no sucesso de seus parques aquáticos (leia mais abaixo). Como o nome indica, o parque temático proporciona uma viagem no tempo a um ambiente habitado por 32 réplicas de dinossauros em tamanho real que se mexem e emitem sons. A trilha começa com uma sessão de cinema e termina em uma área de escavação e playground, onde os pequenos aprendem sobre arqueologia brincando. Ingressos: R$ 50 (adulto) e R$ 25 (crianças, estudantes, idosos e militares). Menores de 3 anos não pagam. De domingo a quinta, das 9h às 19h, e sextas e sábados, das 9h às 21h.

Parque Terra Mágica Florybal (Canela, RS)

Os dinossauros também são destaque neste outro parque em Canela. Recebidos pelo Gigante Semeador no pórtico de entrada, os visitantes são conduzidos por trilhas a um universo lúdico que passa por atrações como a Caverna do Drácula, a tirolesa, o simulador de montanha-russa e a minifábrica de chocolates. A praça de alimentação tem destaques da Serra Gaúcha (um dos principais locais para fazer uma boquinha tem o sugestivo nome de Dino Lanches) e atrações pagas à parte, como o voo do pterodáctilo (R$ 10) e o Cinema 7D (R$ 20). De 11 a 20 de outubro, haverá atividades especiais no Festival da Diversão, que engloba de caça ao tesouro a oficina de malabares (confira a programação completa). Ingressos a R$ 70 (adulto) e R$ 35 (crianças e idosos). Todos os dias, das 9h às 17h30.

Cidade da Criança (São Bernardo do Campo, SP)

Quem não quer ou não pode ir para tão longe conta com uma opção de diversão na região do ABC paulista. A Cidade da Criança reúne mais de 30 opções de brinquedos, dos quais metade atende aos bem pequenininhos (até 80 cm de altura). Clássicos como a xícara maluca, o carrossel e o carrinho bate-bate servem tanto para divertir as crianças quanto para alimentar a nostalgia dos pais. A casa ainda conta com atrações pagas à parte, caso do trenó aquático, da fazendinha e do vale dos dinossauros (olha eles aqui de novo). Ingressos a partir de R$ 70 (adulto ou criança). De terça a domingo, das 9h às 17h.

Parques de diversão: para toda a família

Hopi Hari (Vinhedo, SP)

O Hopi Hari continua sendo um dos maiores parques de diversão do País - o Viagem visitou o local recentemente e conta como ele está depois de vários altos e baixos. Para celebrar o “Mês dos Tikitos”, foi criada uma promoção para todo o mês de outubro: de quinta a domingo, crianças de até 12 anos entram de graça no parque, desde que acompanhadas pelo menos um adulto pagante (a cortesia deve ser retirada no balcão Indikamentu). Além de aproveitarem as travessuras da tradicional Hora do Horror, os adolescentes também contam com programação especial: no dia 13, os MC Dynho e Mirella sobem ao palco da Arena di Hopi Hari para comandar o Baile do Apocalipse (R$ 139,90). Já os pequenos podem se divertir em áreas livres de monstros, como Infantasia e Kaminda Mundi, aproveitando gostosuras do Halloween como o pocket show da bruxinha Harikadabra e de seus amigos Baba e Bobi – e, se forem fantasiados no dia 12, ainda poderão participar do show na rua di Kaminda. Ingressos a partir de R$ 139,90 (adulto unitário). De quinta a domingo, das 11h às 20h30.

Beto Carrero World (Penha, SC)

O maior parque temático da América Latina, vizinho a Balneário Camboriú, reúne mais de 100 atrações para todas as idades em um ambiente repleto de locações perfeitas para uma selfie em família. Os mais fortes de coração podem se aventurar em atrações radicais como a Firewhip, primeira montanha-russa invertida do Brasil, e a Big Tower, que conta com queda de 30 andares. Já os menorzinhos podem apreciar uma montanha-russa em menor escala com o Tigor T. Tigre, interagir com personagens de Madagascar em um espetáculo especial e voar em um baby elefante. Durante o mês de outubro, crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhadas de um adulto pagante. Ingressos a partir de R$ 90 (idosos) e R$145 (adulto). De quarta a domingo, das 9h às 18h.

Alpen Park (Canela, RS)

Quem valoriza o contato com a natureza vai curtir o Alpen Park, em Canela (RS), que reúne atrações como arvorismo, tirolesa, montanha-russa e torre de rapel. O carro-chefe é o trenó, que abriga até duas pessoas e chega a uma velocidade de 40 km/h. Além dele, crianças de até 1,30 metro curtem brinquedos como o carrinho bate-bate e o simulador mini rider. O castelo da Lego, que tem um brinquedão com escorregadores e piscina de bolinhas, servirá de locação para a Hora do Conto com Pedro Pudim e o mascote do parque, Bart, em todos os sábados de outubro. Entrada gratuita, com atrações cobradas à parte, ou passaporte que inclui todas as atrações à vontade a partir de R$ 98 (adulto) e R$ 44 (criança). Todos os dias, das 9h às 17h45. O parque estará fechado no dia 8 de outubro para ação interna.

Parques aquáticos: para ir com crianças pequenas

Magic City (Suzano, SP)

Nascido como um acampamento para crianças e adolescentes, o Magic City se tornou um reduto de diversão a 60 quilômetros da capital paulista, em meio à Mata Atlântica. A atração principal é a piscina de ondas, mas o complexo também conta com cinco toboáguas (dos quais apenas um é mais radical), uma tirolesa, uma bolha gigante em que é possível flutuar sobre a água e um playground infantil com piscinas e escorregadores. Caso a temperatura esteja mais baixa, dá para curtir a piscina aquecida e os ofurôs, ou então partir para o parque “terrestre”, com brinquedos clássicos como Barco Viking e Twister. Ingressos a partir de R$ 36 (online) e R$ 140 (na bilheteria). Crianças de até 5 anos não pagam. De quinta a domingo e feriados, das 10h às 17h.

Veneza Water Park (Paulista, PE)

Recreação é o forte do Veneza Water Park, em Pernambuco: as crianças já são recepcionadas por personagens assim que chegam ao parque. Depois, podem se encaminhar para as atividades da programação, que inclui gincana maluca, oficina de slime e de pinturinha e até um espetáculo infantil do circo do Madagascar – tudo isso harmonizado com algodão doce para adoçar o dia. Já os adultos têm opções de bar, caldinhos e espetinhos para repor as calorias depois da hidroginástica recreativa. Toboáguas, tirolesa e vôlei aquático estão entre as atrações disponíveis. Ingressos a partir de R$ 66 (unitário promocional, até 27 de outubro). Crianças de até um metro de altura não pagam. De sexta a domingo (e, excepcionalmente, no dia 21 de outubro), das 10h às 17h. Hot Beach (Olímpia, SP)

A cerca de 20 minutos do Vale dos Dinossauros, o Hot Beach é boa opção para ir com crianças de até 12 anos. Das oito atrações oferecidas, apenas duas são consideradas mais radicais: o tobogã irado e o Poty Pipe, com descida em forma de “U” no clima das pistas de skate. As demais opções incluem um rio lento para relaxar em boias sobre a água quente e uma praia com bar molhado, além de equipe de recreação, brinquedões e piscinas rasinhas. Ponto positivo para a segurança garantida pelos salva-vidas. Também é possível se hospedar em um dos três resorts do complexo – um deles inclui spa. O Viagem visitou o parque este ano - veja a reportagem aqui. Ingressos a partir de R$ 130 (adulto) e R$ 65 (meia). Crianças de até seis anos não pagam. De terça a domingo, das 9h às 18h.

Arraial d'Ajuda Eco Parque (Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, BA)

Nem só de badalação vive a baiana Porto Seguro. O Arraial d’Ajuda Eco Parque conta com atrações para todas as idades. É o caso do toboágua Tambau, que permite a entrada de crianças a partir de 2 anos, desde que acompanhadas por um adulto, e o Tonga, em que a idade mínima é 6. Ainda assim, há brinquedos específicos para os menorzinhos, como o Tambauzinho, o playground e a piscina infantil. No Dia das Crianças, a recepção fica a cargo de personagens como Moana, Ariel e Batman. Ingressos a R$ 120 (adulto), R$ 60 (acima de 60 anos) e R$ 70 (criança de até 11 anos). Crianças de até 1 metro de altura não pagam (no dia 12, a gratuidade se estende aos de até 1,30m). Das 10h às 17h.

Parques aquáticos: para toda a família

Wet’n Wild (Itupeva, SP)

Parte de uma rede internacional de parques aquáticos, o Wet’n Wild oferece 25 atrações para todos os gostos, divididas nas categorias Família, Moderado e Radical. Enquanto os mais velhos flutuam em boias no Lazy River, quem curte altas emoções tem à disposição toboáguas como o Cyclone, com descida de 22 metros que faz o visitante chegar a 100 km/h. Além de contar com espaços fixos como a Ilha Misteriosa do Cascão, as crianças também poderão aproveitar uma programação especial durante o mês de outubro, com oficinas de slime de sexta a domingo (às 13h, 14h, 15h e 16h). No dia 12, tem ainda o Show do Bita, com canções embaladas pelos personagens da animação, às 14h. Nesta temporada, o parque passou a trabalhar com tarifa dinâmica: entenda. Ingressos a partir de R$ 25 (crianças de até 6 anos) e R$ 59 (adulto, no site). Crianças de até 1 ano não pagam. Quinta e sexta, das 10h às 17h, e sábado e domingo, das 10h às 17h30.

Beach Park (Aquiraz, CE)

Instalado na praia de Porto das Dunas, o complexo abriga um hotel à beira-mar, três resorts e até um spa da L’Occitane, perfeito para os adultos relaxarem. No parque aquático, as atrações são divididas em três categorias, de acordo com o nível de adrenalina buscado: radicais, moderadas e família. Durante a Semana das Crianças, o espaço contará com celebridades mirins como a atriz Laura Rauseo, que interpreta Magali no filme Turma da Mônica: Laços, e o cantor Pedro Miranda, participante do The Voice Kids. Ingressos de R$ 195 (adulto ou criança promocional, no site) a R$ 225 (adulto, na bilheteria). Crianças de até 1 metro de altura têm entrada gratuita, desde que acompanhadas de adulto pagante. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Hot Park (Rio Quente, GO)

O parque goiano entretém de crianças pequenas a idosos, que podem relaxar nas águas naturalmente quentes que abastecem o parque aquático. São mais de 15 atrações, de escola de surfe a passeio de caiaque, de mega tirolesa a clubinho da criança, passando, é claro, pelo famoso lazy river. Em âmbito terrestre, é possível visitar um viveiro com mais de 200 aves e praticar esportes em quadras de areia. O empreendimento faz parte do complexo Rio Quente, que conta com quatro opções de hospedagem – quem opta por alguma delas tem acesso liberado ao parque aquático. Durante o mês de outubro, o Hotibum terá, às terças, matinê com a Turminha Zooeira e contação de histórias com o Boto Infantil – na sexta 11, a atração é musicalizada. No dia 12, a diversão fica por conta do Show da Nina Nada Verr. Já os grandinhos podem curtir, aos fins de semana, o Teatro Mal-Assombrado, no clima do Halloween. Ingressos a partir de R$ 110 (adulto) e R$ 90 (criança e idoso). Crianças de até seis anos não pagam. De sexta a quarta, das 9h30 às 17h.

Thermas dos Laranjais (Olímpia, SP)

A meia hora de caminhada do Vale dos Dinossauros e do Hot Beach, o Thermas dos Laranjais é o maior, mais antigo e mais visitado parque de Olímpia. O espaço conta com 55 atrações para todas as idades, divididas em radicais, infantis, terceira idade e famílias. Enquanto os pequenininhos aproveitam o playground aquático Clube das Crianças, os maiores podem curtir a montanha-russa aquática e os idosos, relaxar no Rio Tranquilo. Para celebrar o Dia das Crianças, monitores estarão a postos no Salão Social no dia 12, das 14h às 16h, com cama elástica, escorregador inflável e pula-pula. Ingressos a R$ 100 (inteira adulto) e R$ 10 (crianças de 1 a 6 anos). De terça a domingo, das 8h às 20h, e segunda, das 9h às 20h.