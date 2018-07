Dicas para esquiar em Bariloche, na Argentina

NOVIDADES

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerro Catedral, onde está a estação de esqui de Bariloche, tem o aplicativo Cerro Catedral Application, que permite, entre outras funções, saber qual a situação das pistas, comprar ingressos para subir a montanha e compartilhar sua localização com mais pessoas – disponível para Android e iOS. Além disso, serão 12 voos semanais diretos entre São Paulo e Bariloche, 12% a mais do que no ano passado.

PERFIL

Repleta de atividades, recebe casais em lua de mel, famílias com crianças e jovens em busca de agito – para além da neve, tem cervejarias, chocolaterias, passeios de barco, tirolesa, museus, cinema e shopping. Muito procurada por brasileiros, inclusive os que querem ver neve pela primeira vez, conta com muitos serviços em português. E, claro, para quem quer esporte, são 120 quilômetros de pista – Cerro Catedral é a maior estação do Hemisfério Sul.

TEMPORADA

Até 1º de outubro.

COMO IR

O aeroporto Teniente Luis Candelaria recebe 155 voos semanais. Há ônibus e transfers que levam até a cidade, distante 11 quilômetros.

PACOTES

A cidade tem 29 mil leitos, 5 mil deles na estação de Cerro Catedral. A operadora BWT tem pacotes desde US$ 599 por pessoa para 7 noites, com café da manhã e passeios incluídos, sem aéreo (válidos a partir de setembro). Com aéreo e a partir deste mês, desde US$ 1.149.

SITE: barilocheturismo.gob.ar.

MAIS - Oito dias em Bariloche (com crianças), por Ricardo Freire