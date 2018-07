Dicas para esquiar em Las Leñas, na Argentina

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NOVIDADES

O Setor 1 das pistas de Las Leñas cresceu 10 km e houve ampliação do serviço de aluguel de equipamentos. Um telão também foi montado na base para transmitir partidas da Copa do Mundo.

PERFIL

Para famílias, com boas pistas para iniciantes e para crianças – há babás para os pequenos de 2 meses a 3 anos e instrutores de esqui até os 6 anos. Sem muitas opções de entretenimento além da neve, é para quem realmente quer esquiar.

TEMPORADA

Até 22 de setembro.

COMO IR

Na temporada, há voos fretados aos sábados partindo de SP e de Buenos Aires em direção ao aeroporto de Malargüe, distante 1 hora da estação. As Aerolíneas Argentinas têm voos semanais para o aeroporto San Raphael, a 2 horas da estação. E, ao longo do ano, há voos com conexão em Buenos Aires para o aeroporto de Mendoza, a 4 horas da estação.

PACOTES

São 5 hotéis (Piscis, Escorpio, Acuario, Aries, Virgo), alguns com saída direta para a pista (esquema ski-in ski-out), além de outras opções de hospedagens compartilhadas. A Interpoint tem pacotes para os hotéis: 7 noites desde US$ 1.489 por pessoa, com café da manhã incluído.

SITE: laslenas.com.

