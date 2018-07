Dicas para esquiar em Ushuaia, na Argentina

NOVIDADES

A pista de patinação e a pista de esqui La Lenga da estação de Cerro Castor foram ampliadas para esta temporada – são ao todo 34 pistas para deslizar montanha abaixo. Um novo edifício com spa, confeitaria, bar e acesso às pistas também foi construído na base da estação.

Para comandar a festa, pelo segundo ano consecutivo a estação Cerro Castor e o après-ski do resort Arakur terão DJs brasileiras no comando: nos dias 27 e 28 de julho, Marina Diniz e Ornella Maggi, nos dias 3 e 4 de agosto, o casal Lalai e Ola Persson.

Há uma agenda de atividades fechada até setembro também: Snowgolf XI no dia 4 de agosto; Cards Fis Ski de 6 a 8 de agosto; Fueguino - Campeonato de Snowboard 18 e 19 de agosto; Montanha do Fim do Mundo no dia 26 de agosto; e Jogos de Inverno Argentino de 18 a 23 de setembro.

PERFIL

Ushuaia é familiar, com escolinha de esqui e snowboard para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e Jardim de Neve para os menores, de 3 a 6 anos. Mas, desde 2017, vem investindo em baladas para atrair o público jovem.

TEMPORADA

Até meados de outubro.

COMO IR

De São Paulo, voo com conexão em Buenos Aires (Aeroparque ou Ezeiza) e mais 3h30 até o aeroporto de Ushuaia. Da cidade até a estação Cerro Castor são 26 quilômetros.

PACOTES

Na estação fica o Castor Ski Lodge, com 15 cabanas na base da montanha (são feitas de pedra, madeira e troncos). Já o Arakur Resort & Spa, com transfer até a estação, tem diárias a partir de US$ 316, com café da manhã – para esta temporada, o resort tem promoção: estada de 3 noites pagando 2 noites ou de 6 noites pagando 4 noites.

SITE: cerrocastor.com.

