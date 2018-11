Dicas para viajar à Europa sem gastar fortunas

Viajar para a Europa em tempos de moedas oscilantes pode parecer bastante assustador. O dólar beirando a casa dos R$ 4 e o euro próximo dos R$ 4,50 intimidam muita gente a tirar do papel o sonho das férias no Velho Mundo. Mas segure o ânimo. Com um bom planejamento e a escolha certa dos destinos, é possível encaixar (parte) o continente no seu bolso.

Deixe de lado as cidades mais procuradas. Paris e Roma ficam para depois. Para curtir a Europa sem se endividar foque nos países do leste. A região respira história, tem paisagens lindas, uma rotina efervescente e um custo de vida muito mais em conta. O meu roteiro contemplou, em 25 dias, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Hungria e Eslováquia. E meu gasto médio diário foi de 20 euros (ou R$ 80).