'Dirty Dancing': hotel onde filme foi gravado nos EUA organiza encontros temáticos

No Mountain Lake Lodge, no Estado americano da Virgínia, ninguém deixa de canto nenhuma Baby – hóspedes vestidas como a personagem do filme Dirty Dancing vivida por Jennifer Grey. Baby levando a melancia, Baby sendo erguida, Baby na ponte, Baby na dança final e até uma Baby de papelão.

Durante os fins de semana de Dirty Dancing no resort, Baby está lá junto com o resto do elenco que se infiltrou nos corações e quadris de milhões de espectadores. O filme foi parcialmente filmado no alojamento em 1986 – na história, o resort Kellerman's de 1963. A propriedade situada em uma reserva natural de 2.600 acres realiza o tributo desde 1988, um ano após o lançamento do filme. O evento temático, realizado cinco ou seis vezes por ano, esgota com meses de antecedência.

“É um filme icônico. Ele leva você de volta à adolescência e a todos aqueles bons sentimentos. Seu primeiro amor, seu primeiro encontro, todas essas coisas divertidas”, disse Heidi Stone, presidente e chefe executiva do hotel. Para se preparar para o evento, Heidi recomenda assistir ao filme antes, com atenção especial aos cenários: a área de chegada fora do lodge principal, a cabana da família Houseman e a entrada para os aposentos dos funcionários, onde a melancia entrou em cena.

“Assista ao filme para que quando você chegar, você fique tipo, ‘Oh! É realmente o Kellerman’s’”, disse Heidi de uma mesa no Harvest, o restaurante onde os Housemans - a família de Baby - jantaram e discutiram questões profundas. (Era os anos 60, afinal.)

A produção do filme pouco alterou o resort que o empresário texano William Lewis Moody construiu em 1936 como um refúgio de montanha. Nos anos 1980, era possível ainda nadar no lago, que secou duas décadas de pois. (O nível do lago sobe e desce; em 2020, estava dois terços cheio, o ponto mais alto desde 2008.)

Chegada à la Patrick Swayze

Quando cheguei ao imponente alojamento de arenito, desliguei o motor, esperando que o espectro de Max Kellerman se materializasse. Não. Então dirigi até os fundos do prédio, reencenando acidentalmente a cena em que Johnny (Patrick Swayze), depois de arrombar seu próprio carro, dirige seu Chevrolet Bel Air. Claramente, Patrick Swayze era meu copiloto.

Mountain Lake Lodge oferece uma variedade de acomodações, incluindo quartos no lodge principal e cabines. Em qualquer outro dia da semana, um quarto é apenas um quarto. Mas neste fim de semana, o Virginia Cottage era uma celebridade por si só: a acomodação de três quartos com telhado verde e varanda envolvente era onde ficava Baby. O quarto 232 também tem uma conexão Dirty Dancing: Swayze dormiu aqui durante as filmagens.

No Harvest, o garçon me levou até a mesa mais cobiçada da sala de jantar. Atrás do meu ombro, uma placa em um pilar mostrava uma foto dos Housemans sentados no mesmo local e observava que as arandelas, o interior de pedra e as mesas estavam inalterados em relação a 35 anos atrás. O chef Michael Porterfield também mereceria uma placa, e não apenas por alimentar mais de 300 clientes por noite. Dizem que ele deu uma carona a Swayze na garupa de sua motocicleta durante as filmagens.

A melhor Baby do concurso de fantasias

Mastiguei rápido para ir ao concurso de fantasias da noite, o que explicava o número excessivo de vestidos rosa-pétala, shorts jeans cortados e acessórios de melancia no jantar. “Eu preciso de membros do elenco de apoio. Lisa, onde você está?”, disse Debbi Sheldon Richey, a instrutora de dança que estava no júri. “Eu preciso de todos, exceto Baby e Johnny.” (Lisa era a irmã mais velha de Baby.)

Debbi se aproximou de cada concorrente com uma pergunta simples: “Quem – ou o quê – você é?” “Nós somos os Schumachers. Temos algumas carteiras”, disse um casal vestido como os cleptomaníacos idosos. “Eu sou o canto”, disse um ângulo. “Eu sou a melancia e vim da Escócia”, disse a fruta transatlântica. Havia várias Pennys em collants e mais Schumachers, além da vencedora: a mãe de Baby na cena final, que estava comemorando seu aniversário de 40 anos com seu próprio elenco de quase três dúzias de amigos e familiares.

Para a divisão Baby do concurso, todas as roupas e cenas foram representadas. Debbi declarou como vencedora a Baby do show de mágica, que carregava um adereço de frango recheado.

Caça ao tesouro e jogo de curiosidades

Embora o evento tenha claramente atraído mais mulheres do que homens, tínhamos Johnnys suficientes para formar um quórum. ‘O que realmente fez Johnny foi a dança’, disse Debbi, elevando o nível competitivo.

Seguiu-se uma exibição ao ar livre do filme. Mas antes que as luzes se apagassem, eu me apresentei à Baby que carregava uma melancia (Lucy Fellows) e sua mãe, a Baby de 50 anos (Louise). No dia seguinte, juntei-me à família deles no grande salão para um jogo de curiosidades. Durante as perguntas – “O que Baby ia fazer depois da faculdade?” “Qual foi a primeira música que Baby e Johnny dançaram?”, notei que Louise e Lucy estavam respondendo à maioria das perguntas. “Martin, você é fã do filme?”, sussurrei para o marido de Louise.

“Não estou realmente interessado nisso, mas agradeço”, respondeu ele. “Eu sou mais Uma Linda Mulher.”

Próxima viagem em família dos Fellows: Beverly Hills, Califórnia. E a próxima atividade Dirty Dancing: caça ao tesouro.

Unimos forças e enfrentamos os oito desafios juntos, pegando uma bala de menta no lugar onde o pai de Baby disse que sua filha mudaria o mundo e pulando como coelhos no gramado verdejante. Martin jogou corajosamente como todos os papéis masculinos.

“Desculpe por ter mentido para você, mas você mentiu também”, disse Lucy para seu pai de mentira, Jake Houseman, com lágrimas imaginárias escorrendo pelo rosto. O falso Jake esfregou os olhos.

No lago, caminhamos pelo mato para encontrar os blocos de concreto que Swayze usara como pedestal durante a cena em que ele treinava para erguer Baby no lago. Louise ergueu os braços como o Super-Homem prestes a levantar voo enquanto Martin se agachava e fingia tentar erguer a esposa pelos quadris. Nenhum joelho estalou, nem nenhum lábio ficou com um tom de hipotermia. “Como a água estava fria durante as filmagens, não há closes dessa cena no filme”, informa uma placa. “Os lábios de Baby estavam azuis!”

Aulas de dança, claro

Na aula de dança da tarde, Debbi fez um anúncio importante, provavelmente elaborado por uma equipe de advogados: “Não fazemos a elevação”. Em vez disso, aprendemos várias danças que não voam, incluindo o merengue, a salsa solo e o swing.

Eu tinha meus movimentos para a festa de dança da noite. Parecia um pouco como um baile de formatura, mas então os celebrantes do 40º aniversário chegaram e deram vida à festa. Um recorte de papelão de um Johnny diminuto apareceu. Ele dançou lentamente com alguns convidados e surfou na multidão várias vezes.

Quando o DJ tocou a música final do filme, Johnny foi chutado para o lado e todos nós pulamos na pista de dança. Muitos de nós estávamos treinando para este momento “the time of our lives” por 35 anos.

ANTES DE IR