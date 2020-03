Disney, Universal e SeaWorld fecham parques de Orlando por causa do coronavírus

Disney, Universal e SeaWorld decidiram fechar seus parques em Orlando, na Flórida, temporariamente por causa do novo coronavírus (covid-19). Inicialmente a medida vale para a segunda quinzena de março. Hotéis e áreas de entretenimento dos dois complexos a princípio seguem funcionando. As três empresas informaram que seguem em contato com as autoridades americanas e monitorando a situação para eventuais mudanças necessárias.

Disney em Orlando e Paris e cruzeiros da Disney

O complexo da Disney em Orlando ficará fechado a princípio de segunda (16) até o fim de março. A empresa decidiu estender a medida de precaução adotada nos parques da Ásia a seus complexos tanto na Flórida quanto em Paris. Em Orlando, não irão funcionar os temáticos Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom e Epcot e os aquáticos Typhoon Lagoon e Blizzard Beach.

Os cruzeiros da Disney também tiveram suas saídas canceladas a partir de sábado (14). Tanto na Flórida quanto na França, hotéis e áreas de entretenimento e alimentação (respectivamente, Disney Springs e Disney Village) permanecem abertos.

A Disneylândia da Califórnia já havia anunciado na quinta-feira (12) que iria suspender as atividades do complexo em Anaheim de sábado (14) ao fim do mês. Desde 26 de janeiro, os parques da Disney em Hong Kong e Xangai, na Ásia, estavam fechados em decorrência do novo coronavírus.

Universal em Orlando e na Califórnia

Os parques Islands of Adventure e Universal Studios, na Flórida, também irão fechar, inicialmente, entre segunda (16) e o fim de março. Seguindo orientação do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, o Universal Studios Hollywood também não funcionará a partir de sábado (14). A princípio, a reabertura desse parque está marcada para 28 de março.

Tanto em Hollywood quanto em Orlando, a Universal CityWalk, área de entretenimento e alimentação, continuará funcionando. Na Flórida, os hotéis do complexo também seguem abertos.

SeaWorld Orlando e Busch Gardens

O SeaWorld Parks & Entertainment, grupo que administra os parques Busch Gardens, SeaWorld Orlando, Discovery Cove e Aquatica, decidiu fechar os parques na sexta (13) à tarde, após o pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, que declarou estado de emegência nos Estados Unidos.

Ingressos comprados

Quem comprou ingressos para os parques da Disney para uso entre 12 e 31 de março terá a validade das entradas estendida até 15 de dezembro de 2020, segundo informação do site da empresa. Se o viajante não puder ir aos parques até esse prazo, ele pode solicitar que o valor pago seja usado para a compra de ingressos em uma data futura. Em todos os casos, isso só vale para tickets que não começaram a ser usados ainda.

Por meio de nota, a Universal informou que criou “programas flexíveis para os hóspedes que reservaram pacotes de viagem ou ingressos”, mas não explicou o que isso significa na prática – se devolve o total pago pelas entradas ou se concede um crédito no valor. Os telefones da Universal são: 1-800-864-8377 (opção 9) para a unidade da Califórnia; e 1-877-801-9720 para os parques de Orlando.

Segundo a SeaWorld, o passageiro pode pedir reembolso, se não conseguir usar dentro do período de um ano, que é a validade do ingresso. Para o Discovery Cove, cujas entradas têm data exata, o viajante que visitaria o parque entre 16 e 31 de março tem a opção de remarcar ou receber de volta o valor pago pelo ticket. Caso os ingressos não tenham sido comprados diretamente com os parques, a SeaWorld orienta que a pessoa entre em contato com o agente de viagem ou intermediário na venda.