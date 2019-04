Dormindo com Monalisa: promoção sorteia noite no Museu do Louvre

Por que você seria o hóspede perfeito da Mona Lisa em Paris? Quem der a resposta mais convincente para essa pergunta ganhará o direito de dormir uma noite no Louvre, um dos museus mais famosos do mundo, em um alojamento especial criado pela plataforma de hospedagem Airbnb.

O vencedor do concurso terá a oportunidade de descobrir o que acontece dentro do Louvre após o apagar das luzes e com direito a levar um convidado. Os sortudos participarão de um tour particular acompanhados de um guia, terão um jantar ao lado da Vênus de Milo, tomarão drinques diante da Monalisa (imagem a chance de poder contemplá-la sem ter de disputar um espaço com dezenas de pessoas) e assistirão a um concerto nos suntuosos aposentos de Napoleão III.

Já o quarto será montado abaixo da célebre pirâmide de vidro do Louvre, que completa 30 anos em 2019. As respostas terão de ser enviadas até 23h59 (horário local) do dia 12 de abril, por meio da página airbnb.com/louvre, e a noitada cultural acontecerá no dia 30 do mesmo mês - você precisa ter disponibilidade para viajar entre 28 de abril e 3 de maio.

E, enquanto a sorte não chega, dê uma espiada no roteiro feito por Beyoncé e Jay-Z no Museu do Louvre.