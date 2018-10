Dubai abre Museu das Ilusões com 80 obras interativas; veja fotos

Sua cabeça servida numa bandeja. Um cômodo onde é possível esticar uma pessoa como gigante e encolher a outra, ao mesmo tempo. Essas são algumas das brincadeiras propostas em forma de instalações no novíssimo Museu das Ilusões, em Dubai. Aberta em meados de setembro, a atração fica à beira do Dubai Creek, no centrão da cidade.

Leia mais sobre Dubai: um roteiro para fazer com a família

Caleidoscópio, cadeira gigante e túnel infinito são outras das obras expostas no espaço. Ingressos custam 80 dirhams para adultos (R$ 84), 60 dirhams para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos (R$ 63) e 225 dirhams no combo familiar para dois adultos e duas crianças (R$ 238). Veja fotos de algumas das obras.