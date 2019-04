Dubrovnik, as dores e delícias de ser cenário de 'Game of Thrones'

Game of Thrones trouxe muitos lucros e alegrias, mas Dubrovnik por vezes se cansa de ser o cenário de King's Landing.

A cidade croata, que sozinha já era um ímã de turistas, se vê invadida pelos fãs da série, que querem conhecer a cidade real que é cenário da cidade fictícia.

Desde a segunda temporada, transmitida em 2012, a HBO transformou a antiga cidade comercial de Ragusa (atual Dubrovnik) em King's Landing, a capital dos Sete Reinos. A cidade também fará parte da última temporada, que estreia em 14 de abril, e foi filmada na cidade amurada.

"Shame! Shame!" ("Vergonha!") grita da Escadaria dos Jesuítas um grupo de adolescentes americanos e sua guia, Michelle Bechtold, de 47 anos, reproduzindo uma cena famosa da série.

"É realmente necessário vir ao local onde filmaram", diz essa americana, que considera Game of Thrones algo muito bom para Dubrovnik.

Todos os dias há turistas que reproduzem essa "caminhada da vergonha" em que a rainha Cersei caminha nua enquanto é insultada pela multidão, que cospe e joga lixo nela.

Do terraço de sua pizzaria, aos pés da escada barroca, Niko Grljevic já nem percebe que estão ali. "Não vou cuspir na mão que me dá de comer", reconhece.

Esse nativo da chamada "pérola do Adriático" gostaria que no verão os turistas mais imprudentes (ou os mais bêbados) parassem de tirar a roupa e gritar "Shame! Shame!" desde o amanhecer.

De 5 mil residentes no início dos anos 1990, o número passou oficialmente para 1.500. "Mas na realidade, somos 700", assegura Niko Grljevic.

Os demais alugam casas por uma fortuna, as transformam em restaurantes ou as vendem para estrangeiros por até 10.000 euros (R$ 43 mil) o metro quadrado. E vão embora, cansados de "ter que despejar as pessoas e voltar para suas casas" no verão, conta Ivan Vukovic, de 38 anos.

Bênção e maldição

A série "nos trouxe muito", mas agora "já não sabemos o que fazer com toda essa gente", explica o guia, que trabalha como profissional desde 2002. A série pode ser uma bênção ou uma maldição, adverte.

Mas ele também não cospe na mão de quem lhe dá de comer. "Obrigada, Malta!", diz enquanto conta que a escolha de Dubrovnik como cenário aconteceu devido às diferenças entre a HBO e as autoridades maltesas, que acolheram a série inaugural.

De cada 10 visitas que realiza, Ivan Vukovic dedica a metade a Game of Thrones, três ao passado de Dubrovnik e as outras duas às lendas e à história dessa cidade incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco.

Por isso fica na dúvida se deve usar sua camiseta com a frase "Dubrovnik é muito mais que King's Landing", por medo de que os fãs deem as costas e façam críticas no site Trip Advisor.

Quando se aproximam da Escadaria dos Jesuítas, ele pede que não gritem "Shame!" muito alto e que não tirem a roupa.

O escritório de turismo diz que não pode quantificar o impacto da série. Segundo um estudo do Instituto de Economia, baseado em Zagreb, entre 2012 e 2015 esta atraiu para a cidade 244 mil turistas extras, que gastaram 126 milhões de euros (R$ 544 milhões).

Desde então, o fenômeno cresceu, segundo Ivan Vukovic, que calcula que o aumento do turismo devido a Game of Thrones foi de entre 15% e 20%.

Foto no trono e outros mimos

Mas Dubrovnik está saturada, com quase 1,3 milhão de turistas em 2018, alta de 8%.

"Nem os pombos [...] têm espaço", diz Gordan Prislic, aposentado de 70 anos e apresentador de um programa de rádio. "Me dá medo que o turismo destrua nosso centro histórico, em que todo mundo vive bem e ganha a vida", diz.

E aconselha a beber água da fonte medieval: "É a única coisa gratuita", ironiza.

A poucos metros dali, uma loja vende abridores de garrafa de Game of Thrones por 40 euros (R$ 173), camisetas por 34 (R$ 147), taças por 80 (R$ 345), uma jarra de cerveja por 100 (R$ 432). Em outra, os visitantes podem fazer fotos em um réplica do trono de ferro por 4,50 euros (R$ 20). Mas para quem compra alguma peça a foto é grátis, diz a vendedora.