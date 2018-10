Em 2017, brasileiros realizaram 6,5 milhões de desembarques internacionais

A cada ano, os brasileiros exploram mais o mundo. Em 2017, viajantes canarinhos realizaram cerca de 6,5 milhões de desembarques com pernoite em destinos internacionais — um aumento de 91% em comparação à 2009, segundo a Global Destination Cities Index, pesquisa realizada pela Mastercard.

Este número coloca o Brasil na 19ª posição na lista dos principais países de origem de viajantes internacionais, que é liderada pelos Estados Unidos (57,3 milhões de desembarques), seguido pela China (48,5 mi) e, na sequência, pela Alemanha (39,8 mi).

Os gastos dos brasileiros no exterior também têm crescido: eles praticamente dobraram neste período de nove anos, passando de US$ 3,12 milhões, em 2009, para US$ 6 milhões, em 2017. Muitos destes dólares são investidos em hospedagens, restaurantes e passeios nos Estados Unidos, na Itália e no Chile, os três destinos internacionais mais visitados por brasileiros.

Já que os brasileiros querem viajar para fora, as companhias aéreas atendem a demanda incrementando sua oferta de rotas. De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o número de voo internacionais tendo o Brasil como destino ou origem aumentou 14% no primeiro semestre de 2018, se comparado ao mesmo período do ano passado.