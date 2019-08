Gana investe em passeios que levam turistas às origens africanas

ASSIN MANSO - Em uma clareira na saída de Assin Manso, em Gana, um outdoor mostra duas pessoas negras vestindo tangas, com os braços e pernas acorrentados e os dizeres “Nunca mais!”. Esse é o “Rio Escravo”, onde os ganeses capturados tomavam um último banho antes de serem enviados para a escravidão na América, séculos atrás, para nunca mais voltar. Hoje, é um local sombrio para os descendentes daqueles que viveram suas vidas como propriedade alheia.

A popularidade do lugar aumentou neste ano, quando completou 400 anos da chegada dos primeiros africanos escravizados às colônias inglesas da América. A efeméride provocou uma onda de interesse no turismo ancestral, com gente dos Estados Unidos, do Caribe e da Europa indo atrás de suas raízes na África Ocidental.

“Dez anos atrás, ninguém ia ao Rio Escravo. Neste ano, a procura foi enorme”, contou Awuracy Butler, que administra a empresa Butler Tours. O aumento da demanda a obrigou a alugar mais carros para levar os turistas. “Todo mundo quer incluir o Rio Escravo no seu roteiro. Os fortes no litoral onde as pessoas escravizadas passavam seus últimos dias em Gana, em condições sufocantes, também são cada vez mais populares.”

O aumento do turismo foi um benefício econômico para Gana, que, ao contrário de outros países da África Ocidental, fez um marketing agressivo em cima da data. As autoridades enxergaram uma oportunidade para atrair investimento estrangeiro para a economia, castigada nos últimos anos por inflação e dívida pública elevadas, o que exigiu o socorro do Fundo Monetário Internacional (FMI).

São esperados 500 mil visitantes este ano, ante 350 mil em 2018. Desses, estima-se que 45 mil estejam buscando suas raízes ancestrais, um aumento de 42% em relação ao ano passado.

Com um gasto médio de US$ 1.850 por turista, a autoridade de turismo prevê que a receita deste ano passará dos US$ 925 milhões, uma alta de 50% em relação a 2018, e espera que fique nesse patamar por pelo menos três anos. A quantia é menor do que os US$ 2 bilhões arrecadados todo ano pela indústria de cacau de Gana. Mas é essencial em um país de 28 milhões de pessoas que, em sua maioria, vivem na pobreza.

Anthony Bouadi, guia turístico do Castelo de Cape Coast – fortaleza onde os africanos ficavam detidos até o embarque para a América –, acredita que o local pode transformar a vida de quem o visita. “No momento em que você conhece sua história, isso muda você”, ele defende. “Estamos incentivando nossos irmãos e irmãs dos EUA, do Caribe e da Europa a voltarem à África para conhecer sua cultura e tudo o que seus ancestrais passaram.”

A alta no número de visitantes de Gana é parte de um fenômeno global: dados do Airbnb mostram que a quantidade de pessoas que viajaram para lugares conectados aos seus ancestrais em todo o mundo quintuplicou desde 2014.

Gana tem fortes vínculos com a comunidade afro-americana. Malcolm X visitou o país na década de 1960 e passou um tempo com a poeta e ativista de direitos civis americana Maya Angelou, que morava lá na época. O sociólogo, historiador e ativista negro W.E.B. du Bois se estabeleceu e morreu em Gana. Desde então, muitas outras famílias afro-americanas voltaram.

Mas ainda restam dúvidas sobre se o interesse em Gana será duradouro. Ruas ruins, um processo complicado de solicitação de visto e voos caros podem estancar o número de visitantes a longo prazo. “Se quisermos manter o ritmo, precisamos fazer muito mais em termos de infraestrutura social”, disse Peter Appiah, chefe de pesquisa e publicidade do Centro de Cultura Nacional de Kumasi, segunda maior cidade de Gana.

COMOÇÃO

Em Assin Manso, um grupo de visitantes tirou os sapatos e caminhou descalço por uma trilha até o rio que atravessa um bosque de bambus. Juntos, colocaram as mãos na água e depois entraram para oferecer orações em agradecimento pela oportunidade de retornar.

“Não consigo nem pensar nas pessoas que moravam em um lugar como este e foram arrancadas”, disse a nova-iorquina Miriam Allen, de 62 anos, secando suas lágrimas.

Na maior parte dos tours, Assin Manso é uma das últimas paradas de um roteiro que traça a extenuante rota que as pessoas capturadas seguiram desde o interior, na região norte, até a costa. Os fortes que pontilham a costa de Gana são um lembrete do que as pessoas escravizadas sofreram.

No Castelo de Cape Coast, velhos canhões enferrujados apontam para o mar, enquanto moradores jogam futebol na praia embaixo. O governo está empenhado em cuidar dele – em uma recente visita, seus altos muros brancos estavam sendo repintados. Em fortes como este, os africanos escravizados viviam seus últimos dias no continente, amontoados em masmorras quentes e sem luz.

“Tem muita gente vindo”, disse Bouadi, o guia do castelo, que agora faz até seis passeios por dia, o dobro do ano passado. Cada um leva 40 pessoas.

Os esforços de Gana contrastam com outros países da África Ocidental, cujas histórias são pouco conhecidas fora do continente. Apesar de ter muitos lugares de memória do tráfico negreiro, como a assustadora Ilha de Goree, onde os turistas podem visitar antigos alojamentos de escravos, o Senegal não parece ter aproveitado o potencial como Gana. Nem o Benin ou a Nigéria. /TRADUÇÃO DE THIAGO LASCO