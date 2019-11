Em dez dias, o essencial da Patagônia

A Patagônia sempre vai surpreender. São glaciares que se misturam às montanhas, campos cercados por lagoas turquesas, pinguins, leões-marinhos. Graças às suas peculiaridades, a região no extremo sul das Américas atrai visitantes o ano todo – mas apenas durante os meses mais quentes, de novembro a abril, você conseguirá aproveitar como se deve o que o destino tem a oferecer.

Será impossível, claro, conhecer tudo numa viagem só. Mas, em dez dias percorrendo as cidades mais importantes da Patagônia Argentina – Ushuaia, El Calafate e El Chaltén –, já se tem um bom panorama. Aqui, um roteiro básico para você dividir bem o seu tempo entre trilhas e atrações.

DIA 1 - Parque Nacional Tierra del Fuego

O passeio obrigatório de Ushuaia. Trilhas de diferentes intensidades conduzem a mirantes com belas vistas e à fronteira entre Argentina e Chile. Do centro da cidade, saem ônibus rumo ao parque a cada 40 minutos (R$ 5). Site: oesta.do/10patagonia; entrada a R$ 25. Outra opção é assumir seu lado turista e embarcar no Trem do Fim de Mundo (R$ 95; trendelfindelmundo.com.ar). A composição sai da Estación del Fin de Mundo três vezes ao dia no verão. Leve o passaporte para garantir um carimbo especial da Terra do Fogo – uma boa lembrança da viagem.

DIA 2 - Pinguinera e Canal de Beagle

Navegar pelas águas do Canal de Beagle é uma ótima oportunidade para observar a vida selvagem. O catamarã passa por colônias de leões-marinhos até chegar à pinguinera, uma grande colônia de pinguins. Impossível não se encantar com os animais e com a cidade de Ushuaia, que fica ainda mais bonita vista do mar. Os passeios (R$ 180) geralmente duram 4 horas e partem pela manhã e à tarde do cais do porto – há várias operadoras por lá. Vá bem agasalhado: mesmo no verão, faz frio e venta bastante. Gorro, luvas e cachecol, além de um bom casaco, são essenciais. DIA 3 - Laguna Esmeralda A Laguna (R$ 125) é a surpresa revelada ao fim de uma longa trilha. O percurso, ida e volta, dura 4 horas – mas trata-se de um caminho encantador, repleto de montanhas nevadas, florestas e castoreiras (lagos artificiais criados por castores). Aproveite para relaxar e fazer um lanchinho quando chegar lá. O passeio deve ser reservado com antecedência no hotel ou agência de Ushuaia. DIA 4 - Glaciar Martial Você pode fazer uma caminhada de um dia partindo do centro da cidade ou pegar um táxi (R$ 18) até o Glaciar Martial. Lá de cima, a vista panorâmica de Ushuaia e do Canal de Beagle. Para um visual ainda mais incrível, suba no teleférico (R$ 18) e caminhe por mais uma hora, até chegar a um refúgio. Peça um café para se aquecer enquanto aprecia a vista. " SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG DIA 5 - Glaciar Perito Moreno Com 30 quilômetros de extensão, 5 de largura e 60 metros de altura, a vista da geleira é de tirar o fôlego. Para chegar ao mirante, pegue o ônibus das 8 horas (R$ 75) na rodoviária de El Calafate em direção ao Parque Nacional Los Glaciares (losglaciares.com; R$ 38). Para uma experiência ainda mais emocionante, faça o passeio de barco (R$ 45) que chega pertinho do glaciar. Quem tem fôlego pode encarar um trekking na geleira (a partir R$ 275), que inclui parada no mirante e passeio de barco. O trekking dura 4 horas; agende no hotel ou diretamente na agência Hielo y Aventura (hieloyaventura.com). DIA 6 - El Chaltén + Trilha Viagem para El Chaltén + trilha Os ônibus para El Chaltén (R$ 138, ida e volta) saem da rodoviária de El Calafate às 8 horas, todos os dias. Como a viagem leva três horas, dá tempo de fazer uma trilha curta quando chegar lá. A do Mirador da Laguna Torre leva 3h30, ida e volta, e é gratuita. DIA 7 - Trilha para o Fitz Roy Acorde cedo para fazer a trilha que leva ao mirante do Fitz Roy (3 horas, ida e volta). Se quiser chegar ainda mais perto dele, encare a trilha Laguna de los Tres (7 horas, ida e volta). Aproveite para passar pela Laguna Capri, próxima ao mirante. Ambas são gratuitas.Viagem para El Chaltén DIA 8 - Volta para El Calafate Os ônibus saem de El Chaltén para El Calafate às 18 horas, portanto você tem a tarde toda para conhecer melhor a cidade de El Calafate. Almoce um delicioso cordeiro patagônico acompanhado de uma taça de vinho no Restaurante Isabel Cocina al Disco (Gobernador Moyano, esquina com 25 de Mayo). E depois prove um delicioso sorvete argentino de dulce de leche enquanto caminha pelo simpático centro de El Calafate. São mais três horas de viagem até chegar novamente a El Calafate.

DIA 9 - Glaciares Upsala e Spegazzini Muita gente se satisfaz em ver apenas o Perito Moreno, mas os glaciares Upsala e Spegazzini (foto) podem ser igualmente surpreendentes. O passeio (R$ 258) é feito a bordo de um catamarã, ao longo do Lago Argentino. O tour dura 7 horas, e passa por icebergs, montanhas e glaciares. Reserve no hotel ou agência (vivapatagonia.com). Uma dica: se não quiser pagar caro pelas refeições oferecidas a bordo, leve o próprio lanche.

DIA 10 - De bicicleta El Calafate é uma cidade agradável, aconchegante e com uma beleza natural ímpar. Para ver tudo isso com a devida calma, alugue uma bicicleta (R$ 25 a hora). Pedalando, é possível ir até a Laguna Nimez e observar os flamingos que estão sempre por lá, o Lago Argentino e outros pontos da cidade. Além da bicicleta, dá para alugar também equipamentos de inverno na loja La Barraca (Avenida Libertador, 846).