Em Quebec, aventure-se além da muralha

É o que está dentro da histórica muralha de Quebec, do século 17, que traz as pessoas à cidade. Mas o que está fora dessa região, eleita patrimônio da Unesco, faz as pessoas quererem passar mais tempo por ali. Quem se restringe apenas à área da Antiga Quebec perde a oportunidade de descobrir bairros descolados e paisagens inesquecíveis, tudo com acesso fácil graças à ampla rede de transportes, das sempre presentes ciclovias ou mesmo dirigindo por um curto período. Outra vantagem: fora da área mais turística, a hospedagem é mais em conta.