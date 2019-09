Empresa de aluguel de veículos testa tuk-tuk como opção de transporte

Durante a 47ª Expo Abav, feira de turismo anual promovida pela Agência Brasileira dos Agentes de Viagem e que este ano ocorreu entre os dias 25 a 27 deste mês no Expo Center Norte, em São Paulo, foram anunciada algumas novidades. Outras foram sendo divulgadas ao longo do mês. Fizemos uma seleção delas para você se programar e aproveitar.

Companhia low cost anuncia destinos que contarão com voos no Brasil

A JetSmart, companhia aérea chilena que começou a operar em julho, anunciou durante a Abav Expo os primeiros destinos brasileiros que serão atendidos por sua frota de aviões, do modelo Airbus A320 e com pinturas de temática da fauna sul-americana. Com direção a Santiago, no Chile, as aeronaves sairão de Salvador (BA) a partir de 27 de dezembro; Foz do Iguaçu a partir de 5 de janeiro de 2020 (será o primeiro voo direto da cidade paranaense para o Chile); e São Paulo a partir de 20 de março de 2020. Por ser low cost, o valor das passagens é mais em conta (desde R$ 269 por trecho) e não inclui despacho de bagagens, marcação de assentos ou serviço de bordo - mas, quem quiser incluir estes serviços, poderá fazê-lo no ato da compra. A empresa garante que será possível alterar o nome dos passageiros sem cobrança até 24 horas antes da viagem.

Que tal de deslocar de tuk-tuk na sua viagem?

De olho nas tendências de deslocamento sustentável, a Movida, empresa de aluguel de veículos, está negociando com hotéis e parceiros como a Uber colocar à disposição dos viajantes o tuk-tuk, espécie de triciclo elétrico sustentável com cabine para transporte de passageiros ou mercadorias. Segundo a Movida, o transporte, que foi apresentado na ABAV esta semana, está em fase de testes finais. A empresa também está ampliando seu sistema de aluguel de trikke (um patinete de três rodas sofisticado, com guidão e suspensão) e de bikes elétricas. O primeiro está presente no Rio de Janeiro, na orla de Copacabana a Ipanema, e acaba de chegar a São Paulo (na Av. Faria Lima). Já as bikes podem ser alugadas mensalmente, com valores a partir de R$ 230 ao mês, incluindo seguro contra furto. Mas, para quem não abre mão do carro, a novidade da empresa é a entrada da Mercedes A200 na frota para aluguel.

Operadora divulga roteiros para o Japão durante os Jogos Olímpicos de 2020

A Century Travel, uma das três operadoras que poderão comercializar no Brasil pacotes para a Olimpíada de Tóquio divulgou seus roteiros terrestres para o período entre julho e agosto - os Jogos vão de 24 de julho a 9 de agosto. Há opções de 12 dias (11 noites), 10 dias (9 noites), 8 dias (7 noites) e 7 dias (6 noites) com as temáticas Japão Quatro Estações; Rota Clássica; Rota Expressa; Rota Dourada; Tokyo City; e Toquio City com Quioto - cada uma delas tem início em uma cidade. Todas, porém, incluem dias livres que podem ser usados para assistir a jogos da competição - é necessário consultar a disponibilidade de ingressos para cada modalidade. De forma geral, os pacotes incluem hospedagem, traslado com assistência desde a chegar no aeroporto, passeios guiados, ingressos para os pontos turísticos, passagens de trens para outras cidades que estão dentro do roteiro e algumas refeições. Os valores começam em US$ 500 por pessoa, em quarto triplo (sem ingressos).

Plataforma de registro e consulta de críticas a estabelecimentos está em teste

Durante o painel Turismo e os Novos Tempos: Transversalidade e Inclusão, uma das mais interessantes palestras que ocorream na 47ª Expo ABAV, Carlos Humberto, CEO da Diáspora.Black, rede que conecta anfitriões e viajantes interessados e vivenciar e valorizar a cultura negra, anunciou que a empresa está testanto uma nova plataforma de registro e consulta de críticas (negativas e também positivas) a estabelecimentos turísticos. Chamada 'Não Admito', a ideia da página de busca é criar um banco de dados e oferecer aos viajantes um espaço para compartilhar situações vividas em viagens como discriminação, falta de infraestrutura, má qualidade de atendimento etc. A previsão é que a plataforma esteja no ar em novembro.

Além de Carlos Humberto, também participaram do painel Wescla Vasconcelos, articuladora do Fórum Estadual de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro, Sylvia Barreto, publisher e editora do site Viajar é Simples e Magda Nassar, presidente da ABAV Nacional. O objetivo foi discutir a necessidade de o turismo estar preparado para atender a todos os públicos da mesma boa forma, sem preconceitos e com políticas de inclusão que sejam postas em prática.

Ônibus da fé liga santuários no Vale do Paraíba

O turismo religioso do Brasil ganhou uma interessante opção este mês. Desde o dia 6, é possível embarcar em um ônibus no Santuário de Aparecida, em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, em direção ao Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. O trecho entre os dois lugares é curto: de carro são menos de 20 minutos.

Mas, a bordo do Ônibus da Fé será possível fazer o roteiro entre as duas cidades com um guia dando explicações sobre o circuito, com 16 pontos de visitação, entre eles a estação de trem de Guaratinguetá e a Basílica Velha de Aparecida.

Até o dia 29 de setembro, o passeio ocorre de sexta a domingo, tem duração de 3 horas e custa R$ 20 por pessoa, com duas paradas determinadas para visita guiada. A partir do dia 30, o passeio custará R$ 25 e será no esquema hop-on hop-off, ou seja, será possível descer e fazer quanto tempo quiser nos pontos de interesse, embarcando novamente no ônibus seguinte (os veículos circularão com intervalo médio de 1 hora).

Ingressos à venda nos sites: onibusdafe.com.br, accetur.com.br, hotéis credenciados e no CineMuseu - Memorial da Devoção, no Santuário de Aparecida.

Mergulho nas histórias da culinária japonesa

Gosta de comida japonesa, mas não sabe o nome dos pratos? Quer descobrir como eles foram criados? Sabe como montar uma mesa tipicamente japonesa? Quer conhecer o maior mercado de peixes do mundo, em Tóquio, ou a comida de rua de Osaka?

Tudo isso (e muitas outras histórias e curiosidades) está na nova coleção da plataforma Google & Arts, Meshiagare! Sabores do Japão, que reúne 130 exposições virtuais (e gratuitas) sobre a culinária japonesa, com textos explicativos (em inglês, mas com opção de tradução) e milhares de fotos e imagens. Produzido em parceria com o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão e outros parceiros, o conteúdo é bastante vasto e permite, entre muitas coisas, fazer um tour pelo Mercado de Peixe Toyosu ou descobrir a geografia dos alimentos no Japão.

A coleção está disponível no aplicativo Google Arts & Culture e no site: artsandculture.google.com/project/japanese-gastronomy.

Parque do Ceará tem a maior tirolesa dupla do Nordeste

Quem vai a Fortaleza pode incluir no roteiro bate-voltas a cidades próximas para se divertir em parques como o aquático Beach Park, em Aquiraz, ou o complexo iPark, em Maranguape, a 50 minutos da capital cearense e com atrações em meio a natureza: caiaque, stand up paddle, bicicleta, wakeboard etc. Por lá, a novidade é a nova tirolesa dupla, a maior do Nordeste, com 850 metros de extensão e altura máxima de 35 metros, chega a uma velocidade de até 80 km/h. O local ainda conta com um Museu da Cachaça, sediado num antigo casarão do século 19, e com um restaurante com comidas regionais. Ingressos desde R$ 80 (só a entrada só do museu custa R$ 29).

Passaporte Decolar permite acúmulo de pontos para descontos

O sistema de acúmulo de pontos chegou a Decolar, empresa de venda online de viagens (pacotes, passagens, passeios, ingressos, aluguel de carro…). É simples: você se cadastra (em decolar.com/passaporte) e, ao comprar algo por meio do site, soma pontos que poderão ser utilizados para abater o valor de futuras compras ou na troca por produtos.

A cada US$ 1 gasto, o consumidor acumula de 1 a 2,8 pontos, a depender da categoria a qual faz parte - Viajante (gastos de até R$ 6 mil por ano); Explorador (gastos entre R$ 6 mil e R$ 20 mil por ano); Global (gastos acima de R$ 20 mil por ano). Segundo a Decolar, os pontos acumulados poderão ser resgatados a qualquer momento e não expiram desde que haja alguma movimentação na conta em até 18 meses.

Já entre o fim de 2019 e início de 2020, a empresa deverá lançar o cartão co-branded em parceria com o Santander e Visa. A ideia é que, fazendo as compras com este cartão, o cliente também acumule pontos no programa.

Gol lança stop over em São Paulo e check-in no estacionamento de Congonhas

No início deste mês, a Gol comprou os naming rights do estacionamento de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Isso significa que, além de o local ter passado por reformas e, agora, chamar Edifício Garagem Gol, os passageiros da aérea que lá estacionarem poderão fazer check-in em totens de autoatendimento no próprio estacionamento. Outra novidade recente da companhia foi o anúncio da possibilidade de stop over em São Paulo: agora, quem tiver conexão na cidade poderá parar por um ou dois dias na capital, sem custos extras, antes de seguir viagem.