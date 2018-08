Episódio 13: o Leste Europeu, atrações imperdíveis

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nós já te mostramos o que visitar em Moscou, os destaques de São Petersburgo e as atrações imperdíveis das cidades-sede da Rússia. Chegou a hora de apresentar os destaques do Leste Europeu

Geograficamente, o Leste Europeu compreende os países da Europa Oriental. Já historicamente, a região tem em comum regimes socialistas que sofreram influência da antiga União Soviética. Na prática, portanto, o conceito do Leste Europeu engloba três fatores: geográfico, político e ideológico. É uma região rica em atrações e história.

Na República Checa, por exemplo, o Orloj, o relógio medieval astronômico, a ponte Carlos, a mais antiga e famosa, e o Castelo de Praga com a sua troca de guarda cujos trajes são azuis, são algumas das paradas obrigatórias na capital. Mas o roteiro só estará completo com os tours de degustação de cerveja. O país é um grande consumidor da bebida que agrada bebedores profissionais e casuais.

Já na Croácia, as praias são grande chamariz. Mas desde o sucesso de Game of Thrones, da HBO, Dubrovnik, uma das locações da série, tem atraído cada vez mais turistas.

Aperitivo. Do lado de cá do Oceano Atlântico, a Vila Zelina, localizada na zona leste de São Paulo, oferece uma amostra do que encontrar do lado de lá, na Europa Oriental. É que a região é um reduto de imigrantes do Leste Europeu, que mantêm a tradição nas receitas, reproduzidas agora por seus descendentes, e comercializadas na Feira do Leste Europeu e também em estabelecimentos da região.

Na Marek Cervejaria, encontre uma variedade de cervejas checas, mas também pratos e petiscos típicos. Já na pizzaria Famiglia Klestoff, uma mistura da Itália e da Rússia é traduzida em uma pizza quadrada, de sabores personalizados, um belo indício de que a Copa do Mundo pode, sim, acabar bem com uma redonda, mesmo para quem acompanhar o Mundial do Brasil.

Agradecimentos: Marek Cervejaria, Famiglia Klestoff, Delícias Mil, Acervo Estadão.