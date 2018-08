Episódio 14: experimentando vodcas

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando se fala em Rússia, um dos primeiros pensamentos é 'vodca'. De fato, a bebida destilada faz parte da tradição russa e há até um museu dedicado a contar sua história em São Petersburgo - que nós visitamos, leia sobre ele aqui.

Nada mais justo, então, do que dedicar um episódio do A Rússia é Logo Ali à bebida típica. Nele, dois entendedores do assunto - Henrique Sarhan e Bruno Mori, donos da marca Tiiv, a primeira vodca orgânica do Brasil - explicam como é o processo de feitura da vodca, o que garante qualidade a ela e qual a diferença de uma vodca orgânica. Ao lado do repórter do Estadão, colunista do Viagem e apreciador de bons drinques, Gilberto Amendola, os dois esclarecem mitos e verdades sobre a vodca. É verdade que ela fica melhor congelada? Ela realmente dá amnésia?

A russa Irina Igaratenko, que vive no Brasil há anos e prepara a própria vodca, volta ao programa para explicar como é que se bebe vodca na Rússia, afinal. Sim, o ritual é bem diferente por lá. Não se pode, por exemplo, servir vodca para alguém e entregar o copo na mão da pessoa. É preciso colocar na mesa e, dali, ela mesma pega e vira. Fazer de outra forma dá briga.

Para acompanhar os jogos da Copa, Henrique, Bruno e Gilberto dão suas receitas de drinques com vodca. E, claro, há a degustação de quatro tipos diferentes de vodca: uma russa, uma brasileira popular, uma orgânica e uma marca mundial bastante famosa. As preferidas de nossos convidados também estão no vídeo.