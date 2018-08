Episódio 15: o esporte na Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E finalmente a Copa do Mundo da Rússia começou! Com ela, porém, chega ao fim nosso programa nos stories do Instagram do Viagem ( @viagemestadao) A Rússia Logo Ali. Foram 15 episódios, um por semana desde março, cada um contando sobre um aspecto do país que é sede deste Mundial. Cultura, gastronomia, história, arquitetura, esportes, comportamento... Tudo para você acompanhar as partidas de futebol sabendo mais sobre a Rússia.

O último não poderia deixar de ser sobre a história dos esportes no país. E não só porque estamos dentro de um megaevento esportivo, mas porque os russos sempre foram destaque no esporte, sobretudo nos Jogos Olímpicos (de inverno e de verão).

No futebol, eles não levam a melhor. Apesar de ter muitos times nacionais (CSKA, Dínamo, Spartak, Lokomotiv...), o nível do Campeonato Russo não é alto. Em Copas do Mundo, a Rússia (e mesmo a URSS) nunca ganhou uma medalha de ouro. O melhor resultado na modalidade foi nas Olimpíadas de 1988, quando a URSS venceu o Brasil por 2 a 1 na final.

Já em modalidades como o hóquei no gelo e a patinação artística no gelo, é potência mundial. O hóquei masculino russo é o que mais ganhou medalhas em Mundiais e, em Olimpíadas, só fica atrás do Canadá. Na Coreia do Sul este ano, nos Jogos de Inverno, a Rússia ganhou ouro e prata na patinação artística no gelo no feminino individual.

Nosso programa também lembra nomes como Zaytsev e Savin, do vôlei; Isinbayeva, do salto com vara; Alexander Popov, da natação; entre outros grandes nomes de atletas russos. E, claro, não deixamos de falar sobre doping.