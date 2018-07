Episódio 5: a gastronomia e o artesanato do Leste Europeu em SP

O episódio da série A Rússia Logo Ali desta sexta-feira (06) é para abrir o apetite! O Viagem Estadão visitou a Feira Cultural Leste Europeia, na zona leste de São Paulo, e provou pratos e bebidas típicas, além de conhecer o artesanato da região. Criada em 2011, a feira é um evento mensal organizado por descendentes de imigrantes de dez países: Rússia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Hungria, Lituânia, Polônia, República Checa, Romênia e Ucrânia.

Entre as especialidades, prove a seliótka da barraca do seu Henrique, sardinha curtida que é ótima para acompanhar uma dose de vodca. Já na barraca da Irina, encontre pratos como o varenike, um tipo de ravióli, e a blini, uma massa que lembra a panqueca. Ali também tem a zubrowka, um destilado polonês saborizado e comumente consumido em países do Leste Europeu.

Durante o passeio, ainda é possível comprar artesanatos como os ovos coloridos lituanos, que são tradição na Páscoa, mas também simbolizam o início da primavera, e participar de aulas. No dia da nossa visita, um workshop de decoração de ovos estava disponível. A programação muda de acordo com o evento; confira aqui.

Os imigrantes. Desde o início do interesse dos russos em imigrar para o Brasil, noticiado pela primeira vez no Estadão no dia 2 de março de 1877, a Vila Alpina e a Vila Zelina se destacam como área de acolhimento desses imigrantes. A escolha do local da realização, portanto, não é sem propósito. “Esperamos que (o bairro) vire referência para a tradição do Leste Europeu, assim como a Liberdade é para cultura japonesa ou a Mooca é para os italianos”, contou Victor Gers, um dos idealizadores da feira.

Agradecimentos: Feira Cultural Leste Europeia de São Paulo, Tamara Dimitrov, Irina Agnatenko, Acervo Estadão