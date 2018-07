Episódio 8: o idioma russo e mais dicas para se virar na Rússia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Viajar para um país que além de outro idioma tenha também outro alfabeto pode parecer desafiador. Mas garantimos: o russo e o alfabeto cirílico não devem ser um problema para você que pretende acompanhar a Copa do Mundo de pertinho, ou queira visitar a Rússia em outra ocasião.

Após visitarmos a Rússia, temos algumas dicas. É essencial ter o google tradutor no seu celular. Ele facilita o diálogo para quando o inglês faltar. Nos grandes centros urbanos é comum encontrar pessoas que falem inglês, principalmente os mais jovens. Mas se seu roteiro não incluir essas paradas, é melhor se prevenir. Decorar algumas palavras-chave tornam o caminho menos tortuoso. Além de ser simpático saber falar aquele “obrigado, com licença, por favor” no idioma do país que te recebe. Para mais dicas, confira a reportagem do vídeo abaixo:

Para assistir ao vídeo no seu formato original, siga o perfil do Instagram do Viagem(@viagemestadao). Toda sexta-feira, às 16h, até o dia 15 de junho, tem material novo no ar. E, para conferir os antigos, procure os ícones salvos na área de destaque, abaixo da bio. Confira o material completo também no site do Viagem Estadão.

Agradecimentos: Elcio Padovez, Nádia Khristova e professora Maria Leopoldina Morais Veiga.