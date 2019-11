Escolha o destino de réveillon de acordo com o perfil do seu grupo

CASAL

Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Búzios... É possível passar o réveillon nos destinos clássicos do litoral sem abrir mão de momentos sossegados a dois.

Salvador (BA)

O pacote do Hotel Sheraton inclui dois ingressos para o réveillon Uma Noite no Caribe e uma diária (em 31/12).

R$ 1.350 para dois, all-inclusive;

Rio de Janeiro (RJ)

Entre Copacabana e Ipanema, o Hotel Casa Mosquito tem terraço com vista para cartões-postais do Rio – ótimo para assistir à queima de fogos. A ceia de ano-novo custará em torno de R$ 850 por pessoa. Mínimo de 5 noites

(à escolha). R$ 1.555 a diária para dois, com café;

No Mercure Arpoador , 4 noites (28/12 a 1º/1) incluem uma garrafa de espumante. R$ 4.736, duas pessoas, com café;

O pacote de 4 noites (desde 28/12) no Hotel Santa Teresa inclui transfer para o metrô de Copacabana na noite da virada. R$ 7.920 para dois, com café da manhã;

Tem 5 noites (a partir de 28, 29 ou 30 de dezembro) o pacote do Copacabana Palace . A famosa festa de réveillon não está incluída: para hóspedes, custa mais R$ 2.200, no mínimo, por pessoa.

R$ 13.100, duas pessoas, com café;

Florianópolis (SC)

Com vista para a queima de fogos da Ponte Hercílio Luz, o hotel Castelmar está no pacote de 4 noites (29/12 a 2/1) da Taks Tour , com traslados e aéreo desde São Paulo. R$ 2.713 por pessoa, com café;

Paraty (RJ)

As 4 noites (check-in em 30/12) na Pousada das Bromélias incluem uma garrafa de vinho no quarto e sauna à beira da cachoeira. R$ 3.980, para dois, com café; pousadabromelias.com.br

Na Pousada Porto Imperial , 4 noites (check-in em 28 ou 29/12) incluem uma garrafa de espumante e brunch no dia 1º/1.

R$ 5.140 para dois, com café;

Búzios (RJ)

Na Praia da Ferradura, o Insólito Boutique Hotel inclui, em 5 noites (desde 28/12), garrafa de champanhe Veuve Cliquot no quarto e ceia do chef francês David Jobert. R$ 14.610, para duas pessoas, com café da manhã;

A sós

Pode ficar tranquilo se calmaria a dois é o que você procura: nos destino abaixo, mesmo que saia do hotel, não há risco de se ver em meio à multidão. Amazônia (AM) Para casais que buscam imersão na natureza, a Ambiental tem pacote de 1 noite em Manaus e 4 no Amazon Ecopark, às margens do Rio Tarumã, afluente do Rio Negro, a 30 minutos de barco da capital do Amazonas. De 27/12 a 1.°/1, com traslados e passeios.R$ 2.116 por pessoa, pensão completa (exceto em Manaus); ambiental.tur.br Socorro (SP) Ceia de réveillon, queima de fogos, música ao vivo e champanhe estão incluídos no pacote de 5 noites (29/12 a 3/1) do Hotel Fazenda Village Montana, em meio à natureza exuberante de Socorro. Se quiser variar, haverá shows musicais e a iluminação especial que a cidade planejou para o período de festas, até 6 de janeiro. R$ 4.500, para dois, com pensão completa; villagemontana.com.br Ponta do Corumbau (BA) O pacote de réveillon na Fazenda São Francisco do Corumbau é de 7 noites (no intervalo entre 26/12 e 5/1), com jantar e ceia de réveillon e comemoração na praia. R$ 24.617, para dois, pensão completa; corumbau.com.br

FAMÍLIA

Mar

Que tal levar a família toda para pular as sete ondas na virada? São Sebastião (SP) Em Barra do Sahy, a Aldeia de Sahy tem pacote de 7 noites (26/12 a 2/1). Grátis criança até 5 anos. R$ 6.260, para dois, com café; sahy.tur.br Conde (PB) No Mussulo Resort by Mantra, 5 noites (desde 27/12), com festa de réveillon, ceia e gratuidade para 2 crianças até 12 anos.R$ 7.287,50, para dois, all-inclusive; mussulobymantra.com.br Trancoso (BA) O pacote de 7 noites (27/12 a 3/1) do Club Med inclui aulas de culinária e recreação infantil.R$ 8.408, por pessoa, all-inclusive; clubmed.com.br Mangaratiba (RJ) No Portobello Resort & Safári, pacote de 7 noites (na foto; check-in a partir de 26/12) inclui gratuidade para duas crianças de até 12 anos, festa de réveillon de frente para a praia e lazer com monitores.R$ 12.700, para dois, com pensão completa; portobelloresort.com.br Ilha de Comandatuba (BA) O pacote de 7 noites tem aéreo fretado de São Paulo e gratuidade para duas crianças até 11 anos. Show da virada com Elba Ramalho. R$ 19.700, por pessoa, pensão completa; oesta.do/ilhacoman

Exterior

Veja boas ideias para a chegada de 2015 fora do Brasil. Bacia do Prata O cruzeiro de 8 noites no Costa Pacífica sai do Rio em 31/12 – com parada para ver os fogos em Copacabana – e segue rumo a Montevidéu e Buenos Aires. R$ 4.580 por pessoa, pensão completa; costacruzeiros.com/br Miami e Orlando (EUA) Pacote da New Line Operadora tem 3 noites em Miami e 8 em Orlando, com aéreo e 13 dias de carro alugado. Saída em 26/12.US$ 2.835 (R$ 7.026); newline.tur.br Cartagena (Colômbia) No Sofitel Legend Santa Clara, o réveillon Circo Experiências Legend, com coquetel, tour gastronômico e fogos, está incluído no pacote de 5 noites (28/12 a 3/1). 9.350.000 pesos (R$ 10.998), para dois, café; sofitel.com.br

Campo

Em destinos onde o destaque é a natureza, a família toda encontra diversão no réveillon. Foz do Iguaçu (PR) Em 4 noites (29/12 a 2/1), o pacote mínimo do Bourbon Cataratas inclui gratuidade de hospedagem e refeições (almoço e lanche feitos no bufê infantil, na companhia dos monitores) para duas crianças de até 11 anos. Há várias atividades ao ar livre e o Espaço Turma da Mônica; para os pais, show da virada e queima de fogos. R$ 883 a diária por pessoa, com café e jantar; bourbon.com.br São José do Barreiro (SP) Pacote de 4 noites (31/12 a 4/1) na Pousada Dona Esmeralda inclui ceia com fogos e tirolesa.R$ 1.400, para dois, meia pensão; pousadadonaesmeralda.com.br Caldas Novas (GO) No Privé Riviera Park Hotel, 4 noites (28/12 a 1º/1), com ceia na virada e acesso livre aos três parques aquáticos do Privé Diversão. R$ 2.144,80, para dois, com café e jantar; hoteisprive.com.br O pacote de 5 noites (28/12 a 2/1 ou 30/12 a 4/1) do Hotel Thermas di Roma inclui ceia e festa de réveillon, gratuidade para duas crianças de até 7 anos e entrada diária no diRoma Acqua Park. R$ 5.339, duas pessoas, café e almoço; diroma.com.br Poconé (MT) O pacote de 4 noites (30/12 a 3/1) da Pousada Piuval inclui a festa de réveillon.R$ 2.200, para dois, com refeições; pousadapiuval.com.br Tiradentes (MG) Com hospedagem no distrito artístico de Bichinho, o pacote de 4 noites (31/12 a 4/1) da Sem Fronteiras tem jantar de réveillon, passeio de maria-fumaça e aéreo.R$ 2.690 por pessoa, com café; semfronteiras.tur.br Ilha de Marajó (PA) Da Aoka Tours, 4 noites (saída em 29/12) incluem festa de réveillon com DJ, ceia de comida regional e bebidas, traslado de barco desde Belém e passeios. R$ 4.060, por pessoa, com café; aokatours.com.br Águas de Lindoia (SP) Além de ceia e baile da virada, o pacote de 5 noites (29/12 a 3/1) do Panorama Hotel & Spa tem farta programação infantil: gincana, oficina de circo, piquenique, pintura e exposição de quadros. R$ 4.400, duas pessoas, pensão completa; hotelpanorama.com.br No Villa di Mantova Resort, a programação infantil ocorre no Quintal das Crianças, com cavalos, pedalinho e ordenha, na casa da árvore e no circuito de arvorismo. São 5 noites (30/12 a 4/1). R$ 8.230, para dois, pensão completa; villadimantova.com.br São Bento do Sapucaí (SP) Em 5 noites (28/12 a 2/1), o pacote da Pousada do Quilombo Resort inclui festa de ano-novo com fogos, música e espumante. Há monitores para as crianças. R$ 4.840, para dois, com café e almoço; pousadadoquilombo.com.br Itu (SP) Pacote de 3 noites (30/12 a 2/1) da Fazenda Capoava inclui ceia e almoço de réveillon, bebidas, festa, fogos e recreação para crianças acima de 5 anos.R$ 6.660 para dois, com refeições; fazendacapoava.com.br Campos do Jordão (SP) O Hotel Toriba tem pacote de 5 noites (30/12 a 4/1) com jantar de réveillon, coquetel com apresentação de piano, pista de dança e cortesia para criança de até 4 anos. R$ 9.465 para dois, pensão completa; toriba.com.br

AMIGOS

Aventura

Vai ter festa de ano-novo: nas águas do Tapajós, na Chapada Diamantina ou com ceia feita no fogão a lenha. Que tal? São José do Barreiro (SP) A MW Trekking propõe 4 noites pela Serra da Bocaina, com ceia de réveillon no fogão a lenha da Pousada Recanto da Floresta. Caminhadas de 10 a 22 quilômetros levarão a cachoeiras e mirantes. No camping, leve barraca. R$ 870 (camping, por pessoa) ou R$ 1.299 (por pessoa no quarto quádruplo), com pensão completa; mwtrekking.com.br Pomerode (SC) O pacote da Freeway, com 4 noites (31/12 a 4/1), propõe descobrir de bicicleta o Vale do Rio Itajaí, conhecido como Vale Europeu. Inclui aéreo até Curitiba, bicicleta, transporte local, passeios e seguro-viagem. Hospedagem e jantar de réveillon no Hotel Timbó.R$ 2.790 por pessoa, com pensão completa; freewayviagens.tur.br Alter do Chão (AM) A bordo de um barco regional fretado que partirá de Alter do Chão e navegará pelo Rio Tapajós, com acomodação em rede, a Aoka Tours oferece pacote de 5 noites (a partir de 29/12), com passeios, apoio médico, bebidas durante todo o roteiro e festa de réveillon à beira-rio. R$ 4.100 por pessoa, com todas as refeições; aokatours.com.br

Agito

Se o objetivo no réveillon é mesmo curtir tudo o que a noite da virada oferece nos lugares mais concorridos do País, não tem erro: Salvador e Rio garantem diversão até o amanhecer do dia 1.º. Salvador (BA) Pacote de 6 noites (31/12 a 6/1) da Americanas Viagens inclui aéreo desde São Paulo e hospedagem na Pousada Stella Tropical. R$ 1.585 por pessoa, com café; viagens.americanas.com.br Rio de Janeiro (RJ) Com aéreo desde São Paulo, traslados e passeio à Floresta da Tijuca, o pacote de 5 noites (28/12 a 2/1) da Taks Tour prevê hospedagem no hotel Windsor Florida. R$ 1.945 por pessoa, com café; takstour.com.br O JW Marriott terá festa de réveillon na cobertura do hotel, com vista para a praia de Copacabana, a R$ 1.800 por pessoa, não incluídos no valor da hospedagem. O pacote mínimo é de 3 noites, passando pelo dia 31/12. R$ 2.132 a diária para dois, com café; oesta.do/jwmarriottrio No Hotel Marina Palace, na orla do Leblon, a ceia de réveillon será preparada pelo chef Antônio Vento, seguida de festa com vista para a praia (R$ 950 por pessoa, paga à parte). Pacote de 3 noites (30/12 a 2/1). R$ 4.990 para dois, com café; hotelmarina.com.br

Ostentação