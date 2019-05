Espaçoso e com ambiente familiar

Pela arquitetura básica, a estrutura em torres e o bege-padrão que domina a pintura dos prédios, o Enjoy Olímpia Park Resort parece um condomínio popular. O hotel, inaugurado em maio de 2018, é um dos maiores da cidade. E tem um diferencial de respeito: está na porta do parque Thermas dos Laranjais.

Clima

É um hotel familiar. Tem 456 apartamentos em duas torres inauguradas – outras duas ficam prontas até o fim do ano e vão dobrar o número de unidades. Parte dos apartamentos são vendidos em sistema de multipropriedade – até 26 famílias proprietárias por unidade – o que faz muita gente se sentir bem à vontade, em casa mesmo. O grupo está em pleno esforço para vender também os apartamentos de seu novo resort, o Solar das Águas – e o assédio dos vendedores, enquanto estive lá, foi constante e invasivo, com perguntas até sobre a renda dos hóspedes.

Quarto

São três categorias com capacidade para 4 a 7 pessoas, todos com um ou dois dormitórios, sala, cozinha e varanda. O meu, a Suíte Superior III, no 16º andar, para 7 ocupantes, tinha ainda dois banheiros. Meu grupinho de cinco se acomodou assim: vovó na cama de casal com a bebê de 2 anos, vovô no sofá-cama duplo da sala com o neto de 8, porque ambos queriam ver TV antes de dormir, e eu, sozinha no outro quarto, com duas camas de solteiro. Nesta categoria, a diária custa R$ 697 (com café da manhã) a R$ 917 (pensão completa) para ocupação total. Suíte Luxo I, desde R$ 557; e Suíte Luxo II, desde R$ 657.

Comidas e bebidas

O restaurante é um bufê com 540 lugares, pouco para os horários de pico, o miolo do café da manhã, entre 8h30 e 9h30, e o do jantar, das 20h às 21h30. No almoço, incluído nos pacotes com pensão completa, fica quase deserto.

O serviço é rápido e afinado: nunca esperamos mais de 5 minutos para conseguir uma cadeira de bebê, por exemplo. A comida é surpreendentemente fresca, variada e gostosa para um restaurante desta dimensão. Há muita variedade – inclusive pizzas e massas feitas na hora – e a reposição é veloz.

Sucos artificiais servidos em máquinas durante as refeições deixam a desejar na qualidade. Os dois bares, da piscina e da recepção, servem drinques convencionais corretos, cervejas (até R$ 9 a lata) e refrigerantes comuns do mercado nacional.

Lazer

Sem dúvida, o enorme complexo de piscinas é o destaque do resort. Lindo e confortável, ocupa todo o espaço do deque central que corta o terreno da frente até o fundo. Três piscinas, duas jacuzzis e cascata alternam águas mais e menos aquecidas. Há playgrounds molhado e seco.

O resort vai inaugurar sauna, spa e um restaurante de grelhados. Por enquanto, há sala de cinema – improvisada com cadeiras de plástico – lounge, salão de jogos e um minishopping anexo, o Villa Mall, aberto para a rua, com bar de cerveja artesanal, sorvete regional e restaurantes de fast-food. Um espaço gostoso.

Site: enjoyhoteis.com.br