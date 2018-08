Espanha é o segundo país mais visitado no mundo em 2017

A Espanha quebrou recordes no turismo e foi o segundo país mais visitado em 2017, atrás apenas da França, com visita de 82 milhões de turistas estrangeiros, um crescimento de 8,9% em relação ao ano anterior. Na economia, ainda mais cifras recordistas. O aumento do interesse no país trouxe um investimento de 87 milhões de euros, 12,4% a mais que 2016.

De acordo com a agência Efe, as informações foram divulgadas pelo presidente de governo Mariano Rajoy na quarta-feira, 10, em Roma. Com essa marca, a Espanha ultrapassa pela primeira vez os Estados Unidos. É o quinto ano consecutivo que o país quebra o seu próprio recorde no setor. Rajoy avaliou o resultado como um "grande esforço" para "torna-se mais competitivo".

Confira a seguir algumas sugestões de roteiros pela Espanha, feitos pelo Viagem Estadão, e veja porque o destino tem atraído cada vez mais turistas.

